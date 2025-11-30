塑化產業迎景氣轉折 法人看好台塑集團

論壇中心／綜合報導聯準會12月降息機率已超過八成，投資人該如何布局？美股夢想家 施雅棠在《財經週末趴》節目中指出，一旦12月11日聯準會真的降息，科技成長股和消費復甦股最受惠，他更分享「532法則」，強調「投資最好的時機永遠都是現在」。施雅棠分析，降息環境對科技股最有利。以CoreWeave為例，該公司債券發行利率高達9%，一旦降息，資金成本下降將有助於體質較弱的科技成長股籌措資金，帶來較大反彈空間。此外，消費者的車貸、房貸負擔減輕後，特斯拉、亞馬遜等消費相關股票也將受惠。在ETF配置方面，施雅棠建議一般投資人採用「532法則」：五成配置S&P 500指數ETF作為穩健核心，分散持有500大美國企業；三成配置那斯達克QQQ，掌握輝達、微軟等科技巨頭的長期爆發力；兩成則配置XLY等題材型ETF，投資亞馬遜、特斯拉等非必須消費品，作為衛星持股進行波段操作。施雅棠認為美股長期趨勢仍看好，雖可能有修正但崩盤機率低。不過他也提醒，投資人應密切關注聯準會政策動向，評估自身風險承受度，切勿盲目跟風或過度集中單一標的，理性面對市場波動，謹慎做好資產配置，才能在降息環境中穩健獲利。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：週末趴(影)／聯準會12月降息機率破8成！達人曝「532法則」穩健布局美股 更多民視新聞報導記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股川普開出「空白支票」挺高市 美日同盟邁入黃金時代川普砸800億建十座核電廠 台美電力股掀多頭行情

