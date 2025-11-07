塑料派系情1／挺林岱樺又抽腿被看破手腳 爆桃園圍剿逼正國會上梁山
民進黨「正國會」掌門人林佳龍日前率門徒發文力挺立委林岱樺角逐高雄市長綠營黨內初選，消息一出各界譁然，嚇得正國會子弟兵不敢站上林岱樺萬人造勢演講台臨陣「落跑」。知情人士直指，正國會這波操作關鍵竟與一面300公里外的桃園布條有關。
民進黨高雄市長黨內初選下禮拜就要領表登記，並在2026年元月中旬舉辦初選民調，除了近期因官司纏身屢躍新聞版面的林岱樺外，市長陳其邁暗挺的立委邱議瑩、新潮流重兵部署的立委賴瑞隆、在地頗有人緣的立委許智傑預料都會領表參與。選戰前期林岱樺長期民調穩定領先，卻被司法問題纏上，甚或私人訊息都被外流意圖「抹黃」，原本就屬「孤鳥」的她更是孤立無援，種種抨擊下民調跌了不少，但仍與另三名參選人在伯仲之間，輸贏仍在未定之天。
與此同時，林岱樺上周舉辦萬人造勢前夕，民進黨「正國會」由掌門人林佳龍「開槍」，包含立委王義川、黃秀寶，還有民進黨發言人卓冠廷，紛紛發文力挺立委林岱樺角逐民進黨高雄市長初選，林佳龍甚至直指林岱樺「不貪不取」，等於具名替林岱樺官司清白背書，更令外界好奇，正國會何以出手？
消息人士指出，正國會決心「直球對決」挺林岱樺的決策，竟是由桃園一面「何志偉（總統府副秘書長）選桃園市長」布條引爆。原來資深桃園市議員李光達10月底掛了這面布條把正國會嚇壞了，因為王義川身為不分區立委一上任就喊出經營桃園，何志偉也不時來桃園跑行程，但何志偉對於外傳的選2026桃園市長都是「四兩撥千金」，如今想望正式浮上檯面，「王義川怎麼玩」？
該人士直言，「眉角」就在掛布條的人，因為李光達在北桃園底氣超夠，2022年前桃園市長鄭文燦將卸任之際，他還掛布條喊出自己要接棒選市長，更早前2019年時任總統蔡英文要連任時，面臨甫請辭行政院長的賴清德仰攻來勢洶洶，綠營「桃園隊」在鄭文燦領軍之下一面倒挺蔡英文，李光達卻逆勢喊出支持賴清德，獨樹一幟成為桃園罕見的「賴系」，如今他又改掛布條支持何志偉，「那就是上頭的意思了」地方直指這簡直是總統級表態。
反觀正國會，儘管號稱「青埔憨川」的王義川有全國聲量，又長期居住在桃園青埔高鐵特定區勤跑桃園行程，「空戰」、「陸戰」齊發，早就希望2026年「卡位」選市長，即使正面對戰尋求連任的桃園市長張善政勝算不大，仍可進一步在2028年劍指外來人口眾多、現任立委牛煦庭根基不穩的第一選區。
未具名桃園綠營民代直言，何志偉出身的北市立委第二選區如今由超級網紅王世堅盤據，何志偉「根本回不去」。如今何志偉銜上意空降後，不只「卡」住了王義川2026選市長練兵的機會，更可能進一步留在桃園搶第一選區立委位置。他直言，桃園綠營優勢立委選區只有兩處，其中第一選區若是何志偉「卡位」成功，加上第二選區法務部次長黃世杰牢牢抱緊要回鍋，2028年王義川也難排入不分區安全名單，「到時王義川根本沒戲唱」他直指王義川恐怕是一屆立委命。
長居高雄的中山大學政經系講座教授張其祿直言，層峰對桃園的操作確實激怒了正國會，考慮台南想選市長的現任立委陳亭妃早已被正國會「除名」，正國會只好孤注一擲投向林岱樺，但面臨抨擊又收手，「塑料」派系情徒留假面，如今這種為德不卒「有挺但不多」的操作，也只是讓外界看破手腳，反襯民進黨同志無情罷了。
他直指，如火如荼進行的綠營高雄市長初選已快到全民調肉搏階段，林岱樺現在是「反民進黨」民眾宣洩的出口，全民調中民眾黨與國民黨支持者絕大多數一定挺林岱樺，若氣勢始終「打不下來」，想必其他幾名候選人會在初選全民調前整合。
另一名熟稔高雄政壇的政治學學者則吐槽，林岱樺如今被控涉犯《貪污治罪條例》一審起訴，官司都還沒判決定讞哪能說是有罪之身，反倒是另一名初選對手、立委邱議瑩可是因掌摑挨告「強暴侮辱罪」一審刑事判決拘役10日並公開表達不上訴，「綠營不少人把林岱樺當瘟神卻把邱議瑩當女神」，她感嘆「無罪推定」變成了「自助餐」。
受訪消息人士不約而同直指，林岱樺畢竟坐穩立委大位，加上有官司風暴焦頭爛額，就算市長初選沒過關，應不至於貿然脫黨參選，但若民進黨初選「羞辱林岱樺太難看」，屆時「肚爛票」一多「高雄又翻藍了」他們都認為國民黨候選人柯志恩將坐收漁翁之利。
※CTWant提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。
