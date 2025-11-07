塑料派系情2／地方香火慘遭單點突破 2026正國會困境雪上加霜

在總統賴清德（右）強勢主導之下，由外交部長林佳龍（左）領軍的正國會成員逐一被「單點突破」，派系只能苟延殘喘地在夾縫求生。（圖／黃耀徵攝）

2026年百里侯選戰已逐漸加溫，老牌「正國會」派系卻在民進黨內討不到便宜，上周突襲式挺立委林岱樺準備重振雄風，卻又被輿論壓得全員切割，一波操作下更顯派系內部捉襟見肘。黨政高層紛紛嘆氣，如今執政層峰強勢領導下，日薄西山的正國會正逐漸被「單點突破」，老巢被刨根「只是早晚的事」。

由外交部長林佳龍領導的「正國會」與總統賴清德出身的新潮流長期「不同掛」，正國會奉前立法院長游錫堃為精神領袖，成員包含前民進黨秘書長林右昌，還有立委林岱樺、王義川、黃秀芳、陳俊宇、吳琪銘，另外像身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、我方駐美國副代表楊懿珊等人，此外台南立委陳亭妃也是前重要成員，只不過在2024年因未配合派系中常委選舉配票慘遭除名。

廣告 廣告

知情人士紛紛指出，如今層峰挾龐大資源對正國會要角「單點擊破」，林佳龍真的很難扛住「桶箍」腳色。新北一名輔選大將舉例，正國會出身的民進黨發言人卓冠廷就出身新北鶯歌，綠營地方有默契，已獲徵召選新北市長的立委蘇巧慧只要成功晉級市長，「那肯定是卓冠廷接棒」她直指地方確實不少卓冠廷支持者為此願意力挺蘇巧慧，也因此正國會在新北很難再有強勢主導權。

而談到賴清德最在乎的「本命區」台南，另一名地方人士分析，儘管高民調的前正國會成員陳亭妃誓言在市長黨內初選力拼到底，但她的政治盟友、前台南市議長郭信良態度才是關鍵。郭信良被控犯《貪污治罪條例》近期從一審有罪到二審被台南高分院「翻盤」，稱因始終「查不到金流與合理對價關係」等原因逆轉改判無罪，其實郭信良陣營也評估過，縱使公訴人上訴三審，此案最後應也能「安全下庄」，如此讓劍拔弩張的台南政壇氣氛緩和不少。

這位地方人士直言，賴清德力挺接棒台南市長的現任立委林俊憲，本身並未與郭信良有何血海深仇，若民調真的無法拉起來，「放大絕」策略性承諾郭信良重返議長大位也不是不可能，「總之不要讓陳亭妃選市長就對了」他直指賴清德心心念念的就是「陳亭妃不能當市長」。

立委林俊憲（圖）是綠營2026年台南市長選戰呼聲頗高的候選人，身為總統賴清德嫡系子弟，各界對他成功入主台南市政府看好度不小。（圖／周志龍攝）

廣告 廣告

而身為六都之外的最大縣，彰化地方也有正國會輔選幹部跳腳，直指鑒於「中彰生活圈」一體，台中市與彰化縣過去都會由不同派系人士出馬角逐，如今與新系友好的立委何欣純已獲黨提名角逐2026年台中市長，但層峰卻始終沒確定讓正國會立委黃秀芳「參戰」，彰化縣初選更還在「五里霧」中，黃秀芳呼聲高歸高，但前縣長魏明谷力挺的立委陳素月、樁腳最綿密的前彰化市長邱建富、手握行政資源的彰化市長林世賢也各方逐鹿，正國會當然有危機意識。

綠營黨政高層則緩頰稱，彰化之所以不像台中立刻「拍板」候選人，是因為「國民黨誰選大家還拿不準」，如果出身南彰溪州的立委謝衣鳳想選「沒人擋得住」，但謝衣鳳念頭仍舉棋不定，因為她若要選縣長，弟弟謝典林的「議長」大位絕對要讓出來，就算謝典林改選遺留的立委缺「還不一定選得上」。如謝衣鳳不選，究竟是出身北彰的參議柯呈舫還是海線的副縣長洪榮章選，「那就是（現任縣長）王惠美說了算」。因此層峰索性讓各方人馬「多跑2個月」，沒想到在風聲鶴唳的正國會中，以為層峰要「放鳥」，實在多慮了。

民進黨2026年百里侯已提名人選中，僅角逐台東縣長的現任立委陳瑩（前排左）算是正國會人選，她將在藍大於綠的台東縣鏖戰藍營縣議長吳秀華與系出同門的前立委劉櫂豪，晉級難度非常高。（圖／方萬民攝）

但黨政高層也直言，目前已提名的台中市、嘉義市、宜蘭縣、臺東縣中，只有挑戰台東縣長的現任原住民立委陳瑩勉勉強強算是「正國會」的人，而她將面臨國民黨現任台東縣議長吳秀華與出身綠營英派的無黨籍前立委劉櫂豪夾擊，要選上是難如登天。該人士直指，若吳秀華以不到4成票數僥倖當選，屆時若黨內究責「反正也是英派和正國會的鍋」他坦言種種提名斧鑿難怪惹火正國會。

※CTWant提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

塑料派系情1／挺林岱樺又抽腿被看破手腳 爆桃園圍剿逼正國會上梁山

當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦