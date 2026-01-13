塑膠不是壞人！營養師揭「用錯最傷身」 外食族必學6招無痛減塑

記者鄭玉如／台北報導

塑膠無所不在，關鍵在「用對方式」。營養師彭逸珊提醒，用錯材質恐影響荷爾蒙，特別是外食族，並分享6招無痛減塑法。（示意圖／PIXABAY）

塑膠製品早已成為日常生活的一部分，從飲料杯、餐盒到外帶包裝，幾乎隨處可見。營養師彭逸珊在臉書指出，塑膠本身並非壞人，真正的問題在於「用錯材質、用錯方式」，長期下來恐影響荷爾蒙與健康，尤其是三餐外食、生活忙碌的族群，並分享6招「無痛減塑法」。

1、自備水瓶、少喝瓶裝水

外出隨身攜帶環保水壺，能夠減少瓶裝水垃圾，建議在辦公室、隨身背包各放一個環保水壺，水喝得夠、頭也比較不容易昏。

2、咖啡飲料改用環保杯

不少人早上習慣喝咖啡，建議自備環保杯，盛裝熱飲也相對安心，部分店家還會提供折扣，兼顧健康與荷包。

廣告 廣告

3、隨身攜帶環保餐具

一組筷子、湯匙或吸管並不佔空間，卻能大幅減少免洗餐具的使用量。

4、避免塑膠裝熱食

熱湯、熱便當別直接裝入薄塑膠袋，改用「玻璃或不鏽鋼餐盒」，耐熱又好清洗。

5、微波前換容器

微波加熱食物時，先將食物移至「陶瓷碗或玻璃容器」，可降低高溫使塑膠釋出物質的風險。

6、優先選擇天然材質用品

竹製、木製、玻璃或不鏽鋼製品雖然單價較高，但耐用度高、安全性佳。

彭逸珊最後提醒，減塑不必一步到位，可從「一次改一樣」開始，逐步降低對塑膠與一次性用品的依賴，短期或許無感，但長期對身體健康與環境保護都有正向影響。

更多三立新聞網報導

口臭害妻想離婚！他檢查驚「鼻子」釀禍 醫一照：長滿黴菌

男為持久「憋住不射」！精液倒流膀胱 醫揭4慘烈下場：想射也沒了

天冷洗熱水澡超傷皮膚？醫揭「2關鍵動作」恐越洗越癢

耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險

