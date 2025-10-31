塑膠也可以很環保 環境部頒獎台塑便利家

▲台塑便利家榮獲「2025資源循環績優企業」創新應用組銀質獎（圖／台塑提供）

[NOWnews今日新聞] 台塑生醫子公司台塑便利家榮獲環境部資源循環署主辦的「2025資源循環績優企業」，董事長王瑞瑜表示指出，塑膠本身並不是問題，重點是在於能否找到正確的使用與管理方法，透過「補充站」讓塑膠容器也變得非常環保。

自2021年起，台塑便利家在全台布建洗衣精與洗潔精智慧補充站，讓民眾以自備瓶器少量補充、按需求來做購買，成功減少一次性塑膠使用量。台塑便利家與新創夥伴凡立橙合作串聯回收與補充系統，推動「Refill as a Service」全循環模式，讓綠色消費成為全民可參與綠消費的生活選擇。

台塑便利家以推動「自備容器、智慧補充、減塑環保」的創新服務模式，獲環境部資源循環署主辦的「2025資源循環績優企業」創新應用組銀質獎。

台塑便利家積極與各縣市環保局，甚至第一商業銀行、全家超商、台亞加油站等有影響力的企業主攜手合作，在300多處設置補充站，推廣環保減廢與低碳生活理念。同時，也啟動「一坪房東合作招募計畫」，邀請社區、商家、企業及個人業主提供場地，共同參與永續行動，讓更多人能「用一坪空間，改變更多生活」。

王瑞瑜表示，台塑相信塑膠本身並不是問題，重點在於能否找到正確的使用與管理方法。透過智慧補充站的推廣，不僅讓塑膠容器重複使用十次、二十次甚至上百次，只要循環利用得宜，塑膠也能非常環保。

