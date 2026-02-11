塑膠做的？冬奧傳「獎牌與繫帶分離」品質爭議 主辦單位著手調查原因
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
2026年米蘭冬季奧運會近期傳出多件獎牌品質爭議，有多名選手反映，獎牌在拿到手不久後出現繫帶脫落等狀況。對此，冬奧主辦單位已著手調查破損原因，將確保獎牌品質符合奧運最高標準。
女子高山滑雪美國金牌得主約翰遜（Breezy Johnson）賽後在記者會上當場展示繫帶與獎牌分離的情況，另一名花式滑冰團體賽美國金牌選手劉美賢（Alysa Liu），也在IG發布影片，手分別拿著獎牌與繫帶，幽默寫下「我的獎牌不需要繫帶」。德國隊在2項賽事拿下銅牌後，也傳出獎牌從繫帶滑落，他們PO出影片表示，選手在飯店慶祝時，獎牌突然斷掉摔到地面。
針對此事，米蘭冬奧首席營運長弗朗西西（Andrea Francisi）表示，組委會已了解相關狀況並展開調查。知情人士指出，問題可能出在依法規設計的掛繩脫扣機制，該設計原本用於在受力時自動釋放，以避免勒傷風險。
更多FTNN新聞網報導
為救愛犬險遭「開膛破肚」！澳洲男被袋鼠鎖頭狂毆 刺穿腹部7公分
因川普議題起爭執！23歲英籍女子疑遭父槍擊身亡
日政壇喜迎「鐵娘子」回歸！中共黨媒急瘋了 網笑：高市早苗黑粉日報
其他人也在看
暖化威脅 冬奧面臨存亡挑戰
2026 年冬季奧運已在義大利登場，但主辦城市面對的最大變數，卻不是場館或選手，而是天氣。專家警告，氣候變遷導致氣溫升高與降雪不穩，正為冬季奧運的賽事條件與未來規畫，帶來嚴峻挑戰，國際奧委會也表示...
2026冬奧星光熠熠！ 美國滑雪男神大圈粉
2026冬奧星光熠熠！ 美國滑雪男神大圈粉
比賽日驚覺作業未交！急寫信求饒 冬奧花滑選手揭教授決定
比賽日驚覺作業未交！急寫信求饒 冬奧花滑選手揭教授決定
柯震東曾拍攝臉縫30針 拍《功夫》不拼命自備行軍床睡片場
【緯來新聞網】九把刀執導賀歲片《功夫》今（10日）舉辦首映會，演員群柯震東、戴立忍、劉冠廷、王淨、朱
九把刀稱拍片安全是責任 讀者供按摩消除演員疲勞
（中央社記者王心妤台北10日電）電影「功夫」今天辦首映會，片中有大量動作戲，演員柯震東表示，在片場本就格外注重安全；九把刀說，除了安全，甚至有讀者主動提供按摩服務，幫演員消除肌肉疲勞避免受傷。
最狂遲交理由！加拿大滑冰女將比賽完突想起作業沒交 急寄信求饒：教授…我在參加冬奧
2026年米蘭冬奧6日登場，而選手也發生了一個有趣的插曲，加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）因為記錯了作業繳交截止日期，所以寄郵件向教授說，「我人在奧運賽場」，希望可以延期，其郵件也在網路上瘋傳，而教授的回應也曝光。
冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯
美國自由式滑雪名將赫斯(Hunter Hess)日前因公開反對川普政府移民政策，遭到川普發文抨擊。奧運金牌得主克洛伊．金...
川普政府撤下石牆紀念碑彩虹旗 引發同志社群抗議
（中央社紐約10日綜合外電報導）美國總統川普政府發布新規定後，美國最具代表性的同志紀念碑一面LGBTQ彩虹驕傲旗遭移除，此舉今天引發強烈譴責，現場還爆發激烈抗議。
被爆幣圈虧8億！黃立成親回投資現況 曝親弟黃立行不演《功夫》「他歹逗陣」
投資幣圈的「麻吉大哥」黃立成近期傳出帳面虧損逾8億，但他仍神清氣爽的出席《功夫》首映。外界盛傳他豪擲12億台幣入主超級豪宅「陶朱隱園」，由於首映地點正位於該豪宅附近，被問到是不是真的是從陶朱隱園走路過來？他自嘲：「哇就村一枝呀，嘸啦。」至於最近投資情況如何？他笑回：「攏好啦！」
台灣花滑28年來首挺進冬奧！ 19歲新星李宇翔晉決賽
李宇翔2月11日滑行速度、表演及動作乾淨度表現都較以往優秀，獲得72.41分的佳績，改寫2025年9月米蘭冬奧資格賽個人的70.31分，並成功挺進花滑長曲決賽。李宇翔賽後接受訪問時表示，站上冬奧舞台還是會緊張，但上了場就是盡力表現，並帶著放鬆的心情，特別是過去太注重技術，...
雲嘉首家飯店完成溫室氣體盤查 長榮文苑酒店邁向淨零轉型
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】在全球邁向2050淨零排放的趨勢下，長榮文苑酒店（嘉義）依循ISO […]
川普鬆綁氣候法 廢除排放規定 新車成本可望降低
白宮10日宣布，川普總統與環境保護署(EPA)署長李修頓(Lee Zeldin)12日將在白宮儀式上，廢除前總統歐巴馬任...
中友百貨後方巷弄美食！隱藏版平價韓式定食，百元就能吃到暖胃燉湯
中友百貨後方小巷裡有間韓式料理▸Oner The Bab◂，價位平實以韓式定食和韓式燉湯為主，在google上維持了不錯的評價，這天剛好在附近想覓食就來吃看看。
黃立成親回買「陶朱隱園」真相 虧黃立行：歹逗陣
「麻吉大哥」黃立成昨晚（2╱10）以《功夫》出品人身分與導演九把刀、戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋、劉冠廷、嚴藝文、黃瀞怡、禾浩辰出席電影首映會，日前他被爆砸12億入住「陶朱隱園」，被問有買嗎？他先笑回「yeah～」，接著才用台語哭窮：「嘸啦！就剩一枝而已！」對於之前被爆以高槓桿操作加密貨幣慘賠，被追問投資現況，他則笑答：「攏好啦！」
葛兆恩跟吳心緹傳曖昧情 經紀人曝真實互動狀況
寶弟葛兆恩近日傳出跟吳心緹曖昧中，針對此事，經紀人沒有多做回應，僅提到兩人日前一起赴上海工作。
米蘭冬奧》驚悚重摔！大陸名將劉佳宇頭部著地一度昏迷 最新狀況曝
2026年米蘭冬奧傳出令人揪心的意外！女子單板滑雪預賽於今（11）日登場，曾奪下平昌冬奧銀牌的大陸33歲名將劉佳宇，在女子U型場地技巧預賽第二輪挑戰高難度動作時不幸發生嚴重重摔。她以頭部著地的方式重擊冰冷賽道，現場醫療人員隨即進場緊急處置，驚悚畫面讓全場觀眾陷入沉默。
外皮微酥、魚肉鮮嫩化開！ 基隆廟口必吃這碗紅燒鰻羹，傳承一甲子的暖心滋味
基隆夜市不只是吃東西的地方，更是一座城市的生活縮影，在愛四路夜市裡，有一碗湯，從1965年一路煮到現在，陪著無數基隆人長大，那就是【圳記紅燒鰻】，圳記的名字，源自第一代阿公的名字，沒有華麗包裝，也沒有刻意行銷，卻能在夜市裡屹立超過半世紀，即使後來家族分家、各自經營，這一支位於愛四路24號的圳記紅燒鰻，依然擁有穩定回訪的老顧客與慕名而來的外地饕客，也是我從小到大爸爸每次到基隆夜市必買的小吃。
米蘭冬奧獎牌與綬帶脫落 主辦單位：已有辦法修復
（中央社米蘭10日綜合外電報導）2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運主辦單位今天表示，對金牌滑雪選手強生（Breezy Johnson）稱獎牌與綬帶脫落問題，目前已有辦法解決，其他選手若有相似情況，可將獎牌送回修理。
這碗鮮甜度真的沒在開玩笑！社子開幕不到一年的爆量蛤蜊麵，每一顆都肥美多汁
以前為了要吃爆量的蛤蜊麵特地衝桃園，現在台北就有啦～位於社子開幕不到一年的社子蛤蜊麵，就是以浮誇的蛤蜊麵為主，讓喜歡吃蛤蜊的民眾不用跑遠，在台北就能吃得到。
冬奧》台灣花滑暌違28年首位前進冬奧 19歲李宇翔晉級長曲決賽
花滑新星李宇翔首次登上五環殿堂不斷創造歷史，今他在米蘭科爾蒂納冬季奧運花式滑冰短曲賽事中，以72.41分改寫本季個人最佳，並成功晉級13日的長曲決賽。繼成為第一位本土培育出的花滑奧運國手，也是台灣花滑暌違28年再度進到冬奧，李宇翔再度跨出重要一步，確定晉級長曲決賽。對此他直言很開心，接下來要把執行力