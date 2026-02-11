塑膠做的？冬奧傳「獎牌與繫帶分離」品質爭議 主辦單位著手調查原因

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2026年米蘭冬季奧運會近期傳出多件獎牌品質爭議，有多名選手反映，獎牌在拿到手不久後出現繫帶脫落等狀況。對此，冬奧主辦單位已著手調查破損原因，將確保獎牌品質符合奧運最高標準。

有多名選手反映，獎牌在拿到手不久後出現繫帶脫落等狀況（圖／翻攝劉美賢IG）

女子高山滑雪美國金牌得主約翰遜（Breezy Johnson）賽後在記者會上當場展示繫帶與獎牌分離的情況，另一名花式滑冰團體賽美國金牌選手劉美賢（Alysa Liu），也在IG發布影片，手分別拿著獎牌與繫帶，幽默寫下「我的獎牌不需要繫帶」。德國隊在2項賽事拿下銅牌後，也傳出獎牌從繫帶滑落，他們PO出影片表示，選手在飯店慶祝時，獎牌突然斷掉摔到地面。

廣告 廣告

針對此事，米蘭冬奧首席營運長弗朗西西（Andrea Francisi）表示，組委會已了解相關狀況並展開調查。知情人士指出，問題可能出在依法規設計的掛繩脫扣機制，該設計原本用於在受力時自動釋放，以避免勒傷風險。

更多FTNN新聞網報導

為救愛犬險遭「開膛破肚」！澳洲男被袋鼠鎖頭狂毆 刺穿腹部7公分

因川普議題起爭執！23歲英籍女子疑遭父槍擊身亡

日政壇喜迎「鐵娘子」回歸！中共黨媒急瘋了 網笑：高市早苗黑粉日報

