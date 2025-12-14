塑膠友情？陸10人聚餐「9人跑光」剩1人扛餐費 結局神反轉

大陸重慶市一家餐廳，日前有10名顧客來聚餐，豈料最後都跑光，只剩1人拒絕付帳，餐館負責人證實，經警方再次調解，欠費餐款已全數付清，事件落幕。

當天聚餐的場景。（圖／翻攝《網易》）

陸媒《澎湃新聞》報導，這起事件發生在4日，當天共有10名顧客前往該餐館用餐，總消費金額為1262元人民幣（約5600元台幣）。用餐結束後，其餘9人陸續離開，只剩下1名張姓男子留在店內。

老闆說，當時店員請張男結帳，但他卻表示自己並非請客者，且「身上沒錢」，希望等聯絡到組局的朋友後再付費，老闆無奈只能報警處理。警方到場後，隨即聯繫到一名被指為組局的男子，但對方卻說「需要籌錢」，隨後電話關機、失去聯繫。經警方協調，現場留下的張男，寫下承諾書，承諾於5日18時前支付餐費。

豈料到了5日，張男仍拒絕付錢，老闆表示，「我們隔天再聯絡他要錢，他拒絕付款，說自己付錢就是『冤大頭』。」無計可施下，餐館決定提告解決。然而，這起事件在13日出現反轉，老闆證實，經過警方再次介入協調，張男已將餐費全數支付。

這名老闆感嘆，希望這起事件讓其他餐飲業者引以為戒，「現在這種多人聚餐、最後只留1人的情況，真的要特別小心，避免遇到類似逃單的狀況。」

