塑膠垃圾攀升 環團促擴大限塑

環境部數據顯示，近7年塑膠類垃圾占比愈來愈高，從民國107年17.79％，至113年已增至26.95％，恐加劇焚化爐負擔。環團分析，外送、網購衍生塑膠製品低價值、難回收，愈積愈多，但環境部新減塑措施以鼓勵代替管制的限塑效果不彰，呼籲加大管制力道如擴大實施限塑場所、網購包裝限制擴及至中小型業者等。

立法院預算中心引用環境部資料指出，113年全國一般廢棄物產生量達1176.39萬噸，其中塑膠類垃圾從107年17.79％，到新冠肺炎疫情的111年上升至28.4％最高，112年雖略減，但113年又回升到26.95％，建議加強源頭減量及資源回收成效，減少焚化廠最終處理負擔。

RE-THINK重新思考創辦人黃之揚分析，外送、電商、即食、超商等便利經濟快速成長，其使用的薄膜、複合材質、一次性小包裝，易變成量大、價低、難回收的塑膠，加上再生料價格被原生塑膠壓制，愈來愈多塑膠難被回收系統有效吸收。

他建議環境部應讓難回收、複合材質、過度包裝付出更高的回收清除處理費率，可回收、可重複、單一材質、易拆解者費率則更低，並要求品牌揭露包裝減量路徑及成果；另應推動限用可被替代的難回收塑膠，具不可替代性者則強制改善設計，讓材質更單一、可拆解、可回收。

看守台灣協會謝和霖直言，環境部推動購物用塑膠袋等限塑措施多年，民眾已習慣，但近日宣布的新措施卻「退步」到連法令都不敢制定，多以鼓勵方式推動；若要減少更多塑膠垃圾，建議擴大實施限塑的場所，並將現行針對大型網購業者的網購包裝規範，擴及至中小型業者。

環境部資源循環署組長陳彥男回應，未來除落實新減塑措施，也會持續滾動檢討公告應回收項目，促進塑膠回收，以減少塑膠垃圾進入焚化爐的比例。