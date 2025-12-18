塑膠巧克力誤當真！京都幼兒園137人吃下 3童腹痛園長道歉

京都府八幡市的早苗幼稚園誤將非食用巧克力片用於聖誕蛋糕製作活動。（示意圖／Pixabay）

日本京都府八幡市的認證幼兒園「早苗幼稚園」，於本月10日舉辦聖誕節蛋糕製作活動時，發生一起食品誤用事件。該園將原為食品模型裝飾用途、由聚氯乙烯（PVC）製成的「塑膠巧克力片」，誤認為食用材料，提供給園內3至5歲孩童與教職員共計137人食用。

根據《MBS新聞》與《livedoor》報導，當日活動為園內年度例行舉辦，孩童在教職員協助下，自行將鮮奶油與巧克力片裝飾於市售瑞士捲蛋糕上，並於當場食用。然而，這批巧克力片實為非食用材料，購自某網路購物平台，園方並未事先進行檢食確認。

廣告 廣告

事件發生當下並無人立即出現異狀，但事後有3名園童於返家後出現腹痛症狀，目前尚無法確認是否與誤食事件有直接關聯，其餘人員則未傳出健康不適。

園長成瀨晴久表示，該批材料過去多透過熟悉的電商平台訂購，今年因網站受駭導致臨時改換平台，卻未察覺購買的是模型用巧克力，並坦承「確認作業有所疏失，造成家長與孩童不安，深感歉意。」

園方於事發隔日立即召開說明會，並將事件通報八幡市與京都府山城北保健所，列為「異物混入事故」處理。未來將全面檢討採購及食材確認流程，以防止類似事件再次發生。

活動中約133名3至5歲園童與4名教職員食用了含有塑膠製巧克力片的蛋糕。（圖／翻攝自X，@livedoornews）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」