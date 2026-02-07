塑膠微粒別喝下肚！醫揭白開水煮沸「直接喝」隱憂 加1步驟較安全

由於相關研究提到飲用水裡含有塑膠微粒，醫師陳欣湄建議，可以在白開水煮沸用再過濾，可以降低風險，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

你可能不知道，日常飲用水中可能含有微塑膠。家醫科醫師陳欣湄提出國外研究的實驗結果，並分享日常生活可執行的方式，建議在自來水煮沸後用濾紙或極細濾網過濾，就能有效降低飲水接觸微塑膠的機會。

研究顯示飲用水含有微塑膠 但影響尚未明確

家醫科醫師陳欣湄昨（5日）在「陳欣湄。家醫科女醫師日常」粉專發文指出，近年研究陸續發現，「我們日常飲用的水中，可能含有微塑膠微粒。」她說，雖然目前這些微粒對人們的長期影響，尚未明確，但白開水每天都要喝。

實驗發現煮沸後再過濾 微塑膠降９成

陳欣湄提出國外發表的實驗，結果顯示自來水煮沸後再過濾，可在特定條件下大幅減少奈米級與微塑膠顆粒。該研究提到，當水中含有較多礦物質，如鈣離子時，煮沸過程會形成碳酸鈣結晶，部分微塑膠會被包覆並隨沉澱一同被過濾掉，在最佳實驗條件下，微塑膠含量可降低約9成。

低成本簡單方式 醫師建議可用咖啡濾紙、濾水壺

如何在日常生活做到？陳欣湄指出，可以先將自來水煮沸後，關火後靜置片刻，避免立刻攪動，以利沉澱形成並下沉，最後再以咖啡濾紙、濾水壺或極細濾網進行過濾，至少可以去除結晶與沉澱物。她也提醒，盛裝熱水的容器，最好用玻璃或不鏽鋼，避免熱水長時間接觸塑膠材質。

另外，陳欣湄指出，這個方法只是降低飲水時喝下微塑膠的風險，日常濾材仍難以去除奈米級顆粒，至少從相關研究來看，「煮沸加過濾」相對簡單，屬於目前「可做、低成本」的生活策略，提供民眾在日常飲水上的另一項選擇。

