塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆

塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。

每人每天約排出8000顆、直徑約25微米的大型微塑膠，平均每克糞便約含7.4顆。（圖／pxhere）

台大公衛研究團隊最新調查結果更令人擔憂。研究團隊分析50位台灣成年人的糞便樣本後發現，每人每天約排出8000顆、直徑約25微米的大型微塑膠，平均每克糞便約含7.4顆。這些塑膠微粒主要來自生活中塑膠製品的分解、食物包裝如外送、超商便當、瓶裝飲料，以及合成纖維衣物釋出的微粒。

廣告 廣告

研究人員指出，發炎性腸病患者的糞便中塑膠微粒含量明顯高於健康者。營養功能醫學專家劉博仁推測，微塑膠可能擾動腸道菌相、刺激發炎反應，並影響腸道上皮屏障，形成所謂的「腸漏症」。這項研究是目前最早直接探討腸道疾病與塑膠微粒關聯的重要文獻。

動物實驗進一步證實微塑膠對健康的危害。研究顯示，暴露於微塑膠環境中3個月的小鼠出現腸道菌相改變、肝臟指數升高、脂肪堆積，以及血糖與膽固醇代謝異常等現象，這些都是現代人常見慢性疾病的風險因子。

劉博仁 表示，塑化劑如DEHP、DBP等可直接進入人體血液循環。（圖／Photo AC）

除了微塑膠，塑化劑污染也同時存在。劉博仁表示，塑化劑如DEHP、DBP等可直接進入人體血液循環，可能干擾荷爾蒙、造成性荷爾蒙失衡，影響胎兒神經及生殖系統發展，並提升肥胖、胰島素阻抗及代謝症候群風險。台灣雖曾因塑化劑風暴而高度重視此問題，但生活中仍大量存在這些有害物質。

劉博仁提出六項實用建議，幫助民眾減少塑膠微粒與塑化劑的污染。首先，避免熱食接觸塑膠是最重要的，因高溫會大幅加速塑化劑釋出；其次，建議改用不鏽鋼、玻璃或陶瓷容器，外出時自備保溫杯和餐盒；第三，減少食用高度加工食品，因幾乎所有加工食品都有塑膠接觸史。

研究發現膳食纖維可增加腸道蠕動，促進塑膠微粒排出。（圖／Photo AC）

此外，劉博仁建議多食用高膳食纖維的蔬果，如芭樂、花椰菜和柿子等，研究發現膳食纖維可增加腸道蠕動，促進塑膠微粒排出。定期運動流汗也有助排除部分脂溶性毒物，汗液中可檢測到DEHP等塑化劑代謝物。最後，減少使用合成纖維衣物和烘衣機，因衣物會釋出棉絮型微塑膠，經呼吸或食物落塵進入人體。

劉博仁強調，塑膠微粒正在悄悄累積在人體腸道、肝臟，甚至血液循環中，而塑化劑則在干擾荷爾蒙、影響代謝與免疫系統。生活中的每一個選擇，都會影響身體的污染程度，適當的飲食與生活習慣調整可大幅減少暴露量。

延伸閱讀

高雄衛生局鯛魚檢驗出包 2檢察官率警搜索實驗室

陳水扁傳將轉戰電視節目主持人！台中監獄：未收到申請

華視主播性騷同事被「記大過」懲處！受害者仍在看身心科