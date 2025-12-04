塑膠微粒恐傷腦、罹癌！最新研究曝：人體糞便一天排出8000顆

記者蔣季容／台北報導

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授鄭尊仁（中）發表最新研究。（圖／記者蔣季容攝影）

研究顯示，塑膠微粒累積過量，可能導致慢性發炎、荷爾蒙失調、神經損傷以及某些癌症等。台大公衛研究發現，觀察人體糞便一天可排出8000顆以上的塑膠微粒，日常常見的塑膠茶包、塑膠碗與塑膠杯等容器，在加熱後可釋出高達百億顆塑膠微粒，腸胃道成為重要的暴露途徑。

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授鄭尊仁今（4）日在記者會表示，2019年曾有媒體報導，塑膠茶包會釋出數10億顆塑膠微粒，他與團隊也進行深入研究，收集市面上常見的食品塑膠容器及包裝產品，包括塑膠茶包、塑膠碗、塑膠袋及杯子等，發現這些物品加熱後，可以釋出百億顆微粒，而較高溫度產生較多微粒，且多數是奈米級微粒，顯然腸胃道是重要的暴露途徑。

廣告 廣告

鄭尊仁說明，為了解塑膠微粒經腸胃道吸收後的分佈吸收及毒性，團隊以小老鼠作為實驗，以腸胃管灌方式，發現0.2及0.8次微米聚苯乙烯微粒可以被吸收，並分佈各器官，同時升高氧化壓力及發炎反應。

研究顯示，經過腸胃道3個月的暴露，發現0.5微米聚苯乙烯微粒導致肝臟微粒累積，造成酵素AST及ALT上升及脂肪堆積，還有血糖及膽固醇代謝異常；但是5微米微粒沒發現以上變化，反而造成比較明顯腸道菌群變化。在後續老化小鼠的實驗，初步發現塑膠微粒導致中樞神經細胞突觸變化，可能與腸道菌群有關。這些毒理研究顯示，塑膠微粒暴露可能導致人體健康危害。

鄭尊仁指出，在人類糞便樣本中也檢測到塑膠微粒，其中以纖維狀、塑膠碎片為最大宗，他們分析50名年輕受試者的糞便，大於25微米塑膠微粒的中位數為1公克7.4顆，相當於人體糞便一天可排出8000顆以上的塑膠微粒。目前檢測技術僅能測到約25微米以上的微粒，更小尺寸的塑膠微粒尚無法有效量測，推估實際暴露量可能更高。

鄭尊仁提醒，塑膠微粒在日常生活中無所不在，建議民眾從生活中「能避免就避免」，例如減少使用瓶裝水、避免高溫下使用塑膠容器、改用玻璃或不鏽鋼製品；衣物方面則避免選擇聚酯纖維。

更多三立新聞網報導

獨家／坐電動輪椅被收2人費用！漸凍人「婉拒初魚招待」原因暖爆

亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果

年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA

55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢

