塑膠袋之亂免驚！經濟部緊急徵召台塑變身國家隊 明出貨5500噸原料救火

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財經中心／李宜樺報導

中東情勢緊張害慘台灣攤商！經濟部緊急協調台塑明天瘋狂補貨，要用這五千多噸原料把塑膠袋價格壓下來，不讓老百姓血汗錢被通膨吃掉。（圖／經濟部提供）

中東火藥味濃烈，伊朗戰爭戰雲密布直接衝擊全球供應鏈，連帶引爆台灣「塑膠袋之亂」！眼看塑膠粒等上游原料告急，夜市攤商、零售業者叫苦連天，就怕引發全台物價連鎖反應，經濟部長龔明鑫今（9）日緊急親上火線，宣布石化原料進入「準配給時代」，並祭出強硬五大措施，更直接徵召台塑加入「石化國家隊」，明天（10日）就要緊急送出5,500噸原料救火！

台塑明天緊急補貨！12億個塑膠袋灌入市場

為了堵住原料缺口，經濟部協調中油、台塑啟動「平價專案」。部長龔明鑫透露，中油四輕已提前於4月1日投入運作，4月乙烯產量瘋狂飆升至7.9萬噸，預計5月更要衝到9萬噸。而台塑明日出貨的5,500噸聚乙烯（塑膠粒），換算成民生最常用的「一斤裝塑膠袋」高達12.5億個。政府這招就是要讓下游小商家、菜市場攤販有感，讓大家知道「貨源足、免恐慌」，直接粉碎市場的漲價預期。

聯手法務部抓黑心商！囤貨抬價絕對罰到倒

不只抓原料，經濟部更要把觸手伸進通路端！龔明鑫強調，已經跟法務部成立「聯合稽查小組」，目標對準那些想趁亂囤貨、惡意哄抬價格的黑心廠商。目前政府已建立跨部會平台，一旦哪裡短缺，經濟部就立刻調度補貨。龔明鑫撂下重話，目前正值平穩石化原料的關鍵期，絕對不容許有人在這個節骨眼發「國難財」，要讓投機份子無所遁形。

決戰波斯灣！台塑開啟全球調度大作戰

針對最重要的原油來源，部長表示目前正在「撐著等船來」。只要波斯灣200萬桶原料能在這兩週順利通行，以台灣一天消耗15萬桶計算，至少能多撐半個月。此外，台塑也已經發揮「石化國家隊」戰力，啟動國際調度，就連道路建設用的瀝青都已備妥到5月底。

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