塑膠袋之亂有解！ 經濟部：5千噸平價專案原料「台塑明出貨」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

經濟部長龔明鑫表示，台塑10日將出貨5千噸塑膠粒（聚乙烯）。（本刊資料照）

伊朗戰火延燒，國際石化原料價格高漲，國內更爆「塑膠袋之亂」，不少業者也祭出限購令。經濟部長龔明鑫表示，台塑明（10日）將出貨5千噸塑膠粒（聚乙烯）， 有望緩解短缺現象。

平價專案原料來了！ 台塑10日出貨

為平穩塑化物價，經濟部日前宣布推出「塑膠袋平價專案」，預計中油撥出5000噸增產的乙烯，專案提供給台塑生產成聚乙稀後，將提供給合作的製造商和通路商，平穩塑膠袋的供應及價格。

今上午龔明鑫於立院前受訪，他表示昨日行政院副院長鄭麗君已召開穩定物價小組，上個月的物價上漲僅約1.2%，比預估還要平穩，整體看起來還OK，目前僅少部分產品，如石化、原料及下游產品像是塑膠袋，有局部性短缺現象，會盡快來做處理。

廣告 廣告

對此，經濟部也提出5大措施，包含上游部分增加原料供應、中游製造端盡量媒合生產，通路端則是處理調度，並與地方政府及跨部會成立平台機制，哪裡有短缺就調度或增加生產，最後與法務部有聯合稽查小組，盼無囤積或哄抬物價狀況。

另，龔明鑫也表示，台塑5千噸聚乙烯部分，最快明天就可以出貨。

200萬桶原油有望抵台？

至於原油部分，龔明鑫表示，中油公司已說，已有一艘船在波斯灣裝載完200萬桶原油，這兩週若能通行就能過來，這200萬桶以台灣每日用量15萬桶來推算，能額外增加半個月使用量，可以更緩解。

龔明鑫說，瀝青部分存量則可以撐到5月底，台塑也會在國際間調度。

更多鏡週刊報導

快訊／「黨走鐘到看人辦事」 南投縣議員簡千翔宣布退出民眾黨：無黨籍參選

四月鄭習會／鄭習會傳10日登場 致詞後進行「閉門會議」

父女一起看貓！金主愛「戳胸」金正恩照片曝 第一夫人又被晾一旁