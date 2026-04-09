塑膠袋之亂有解 經長龔明鑫：中油增產乙烯後台塑明天開始出貨

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經濟部長龔明鑫今天表示，中油增產乙烯已給台塑生產成聚乙烯，明天可以開始出貨。資料照,廖瑞祥攝



經濟部長龔明鑫今（9）日表示，中油四輕提早開工後，所生產的乙烯已送到台塑生產成聚乙烯（塑膠粒），按台塑提交給經濟部的資料，塑膠粒明天就能出貨，之後就可以製造塑膠袋。

立法院經濟委員會今天邀經濟部、農業部、公平會等單位就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」之專案報告。

民進黨立委賴瑞隆關切塑膠袋供應，中油四輕增產後，5月乙烯產量可達9萬噸，台塑化也增產後，供應內需已沒問題；但缺貨解決後，還有漲價問題。

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龔明鑫表示，台塑承接中油乙烯製成聚乙烯（塑膠粒）後，擴大產量有5500噸，其中已有5000噸是提供給平價專案。龔明鑫並說，按台塑所給資料，明天（塑膠粒）就可以出貨，就可以開始製造塑膠袋。

賴瑞隆追問，價格價漲50%嗎？龔明鑫表示，前2天和商圈理事長座談時，部份理事長反映是漲30%，但也有人說不會漲價。龔明鑫也說，若有偏遠地區，或臨時調不到貨的，也請和經濟部聯絡，經濟部也會主動協助他們。

龔明鑫也舉例，並不是所有商圈都需要塑膠袋，例如寧夏市場就表示，他們是提倡減塑的，座談時有說不希望使用塑膠袋。

龔明鑫在口頭報告時表示，上游已協調中油四輕提前在4月1日開工，預計4月乙烯增1.9萬噸，產量由6萬噸增至7.9萬噸；5月再提升至9萬噸。

上游增產後，中游的台塑、台聚同意足量供應聚乙烯產量，其中台塑擴大聚乙烯產量5,500噸，故聚乙烯國內總產量，將可從 3月2.2萬噸增至4月 2.75 萬噸，預計5月可再提高。

下游業者也推出「塑膠袋平價專案」，由中油專案提 供 5,000 噸平價乙烯，再由台塑與台聚足量供應平價聚乙烯給20家塑膠製造商，製造相對平價的 塑膠袋，平價專案可增加12.5億個1斤塑膠袋產量，塑膠袋總量由每月20億個1斤塑膠袋，增加至32.5億個，平均每位國人每周可使用逾30個塑膠袋。

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