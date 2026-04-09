塑膠袋之亂有解！龔明鑫：平價專案原料明天出貨

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中東戰事在國內引發「塑膠袋之亂」，經濟部長龔明鑫今天(9日)在立法院指出，已啟動塑膠袋平價專案，原料商明天(10日)就可以開始將塑膠粒出貨給生產商製造平價塑膠袋，他並強調，國內塑膠袋供應量絕對充足，不會有斷貨、缺貨的問題，但若仍有買不到、調不到貨的情形，也請立即通報經濟部協處。

立法院經濟委員會邀請相關部會，針對「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」進行報告，並備質詢。

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針對國內「塑膠袋之亂」，經濟部長龔明鑫強調已祭出五大措施，包括上游業者擴大生產、下游業者擴大產量、通路業者穩定供貨、設置原物料供應通報網、強化查處遏止不法，其中，經濟部啟動的塑膠袋平價專案，由中油專案提供5,000噸平價乙烯，再由台塑與台聚足量供應平價聚乙烯給經濟部合作的20家塑膠製造商，製造平價塑膠袋，預計可增加12.5億個1斤塑膠袋產量，快速提供給商圈及其他市場通路。

龔明鑫表示，原料商10日就可以開始出貨給製造商，盡快將平價塑膠袋產能開出。他說：『(原音)就是我們從料源開始就增加了，那明天台塑就可以開始出貨，而且這批是平價的貨，我們盡快可以到生產端，然後到通路端。(民進黨立委賴瑞隆：所以這樣來看更沒有缺貨、斷貨這樣的可能性？)對，從量來講是絕對不會。』

龔明鑫強調，國內塑膠袋供應充足，但若有偏遠地區、臨時調不到，也請隨時聯繫經濟部，將立即協助調度。

不過，政府喊出充足供應之際，國內量販業者家樂福卻祭出塑膠袋限購令，也引起立委關注。對此，經濟部商發署署長蘇文玲說明，每天都會了解大型通路商的情況，據家樂福回應，是因為最近有搶購的情形才會祭出限購令，且其存貨仍是足夠。

公平會代理主委陳志民指出，中東戰事導致國內相關石化產品價格上漲或有缺貨情事，業者為反映成本或原料供應不穩，而調整商品價格或供貨，導致市場供需波動；不過，根據公平會立案調查17家廠商，都沒有發現聯合拒絕出貨、聯合漲價行為。(編輯:王志心)