塑膠袋之亂燒出乙烯需求 中油董座證實「新四輕」已與高市府初步達成減碳共識

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塑膠袋之亂燒出乙烯需求，中油董事長方振仁透露「新四輕」計畫已與高市府就減碳達成初步共識。資料照，廖瑞祥攝



近來塑膠袋之亂燒出上游乙烯供應的必要性，中油董事長方振仁今（9）日在回覆國民黨立委鄭正鈐關切中油「新四輕」計畫進度；方振仁坦言，目前已和高雄市政府就減碳目標達成初步共識，但還在基本設計及環境調查中，尚待環評通過。

立法院經濟委員會今天邀經濟部、農業部、公平會等單位就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」之專案報告。

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鄭正鈐質詢時關切國內乙烯產量，並表示，據台灣石化公會數據，2024年國內石化產能與產量有35%落差，也就是仍有產能過剩問題。但近來發生塑膠袋缺貨，中油四輕因此提早開工供應國內乙烯需求，但另外有「新四輕計畫」，要投入1千多億，他關切目前新四輕計畫進度到哪裡，許多環團也在關切，是否如期往下推，計畫有否修正。

龔明鑫則請方振仁代答，方振仁回應表示，行政院日前已同意新四輕計畫前推，但有前提條件，就是要和高市府提取減碳共識，經中油公司與高市府溝通，目前已達成初步共識，但減碳方式要經過設計，要完成環境調查後才能確定，也就是新四輕計畫目前還在基本設計及環境調查中。

鄭正鈐則表示，新四輕計畫金額高達1,026億，且預算還可能追加，必須就產業策略、經濟效益、環保效益，中油和經濟部要完善，也要和團體完善溝通。

行政院在2024年5月核定中油新四輕計畫，將投入1,062億元，把原來35萬噸產能的輕油裂解工場拆除，再建一座不逾100萬噸產能新廠，以穏定國內中下游石化廠商供料。但計畫遇上中國大陸石化產能過剩、削價競爭；而新四輕會增加碳排放量，與高雄市淨零減碳目標背道而馳，因而中油公司一直與高雄市政府商議減排目標與方式。

因新四輕計畫與高雄市府 2023年通過「淨零城市發展自治條例」，明定高雄市2030年減碳30%、2050達淨零目標背道而馳，前經濟部長郭智輝一度想「乾坤大挪移」，將新四輕移往菲律賓，但在2024年底遭中油工會大力反對；中油工會當時揚言，一旦新四輕計劃移向菲律賓，將會影響中油公司林園石化事業部1,200餘名員工的工作權，工會第一個不同意。

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