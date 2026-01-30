民視

塑膠袋亂丟最高噴6000元！環保局曝「3招」分辨

民視新聞網

生活中心／綜合報導

日常生活中累積的大量塑膠袋，該如何正確分類？台中環保局指出，「單一材質、乾淨、透光」是塑膠袋回收的三大標準；不符上述條件者，應視為一般垃圾處理。並強調，若民眾未落實正確分類，將可依法裁處最高 6000 元罰鍰，呼籲民眾處理廢棄袋時務必精準分類。

「塑膠袋」丟錯恐被罰6000元！環保局曝「3特徵」分辨丟垃圾還回收
「塑膠袋」丟錯恐被罰6000元！環保局曝「3特徵」分辨丟垃圾還回收

環保局指出，透光、乾淨且沒有混合其他材質的塑膠袋「可以」回收。（示意圖／民視新聞資料照）

哪些塑膠袋「可以」回收？

台中市環保局曾在臉書發文分享垃圾袋該怎麼丟，民眾在丟棄前需確認塑膠袋是否符合以下三大特徵：

  1. 單一材質： 未與其他材質（如金屬、紙張）複合加工。

  2. 透光性： 袋身具備透光特點。

  3. 乾淨無虞： 未沾染油漬、食物殘渣或藥劑。

常見回收範例： 一般使用的塑膠袋、賣場購物袋，甚至是常見的「水果網袋」，皆屬於可回收範疇。回收步驟： 建議將塑膠袋「鋪平打結」後收集成大袋，再交付清潔隊回收車或民間清除機構。

「塑膠袋」丟錯恐被罰6000元！環保局曝「3特徵」分辨丟垃圾還回收
「塑膠袋」丟錯恐被罰6000元！環保局曝「3特徵」分辨丟垃圾還回收

常見的洋芋片、餅乾袋子「不可回收」。（示意圖／翻攝畫面）


哪些塑膠袋「不可以」回收？

若符合下列情況，請直接將其歸類為「一般垃圾」，進入焚化爐轉化為能源發電：

  1. 複合材質： 經過特殊處理的包裝袋，如抗靜電電袋或補充包。

  2. 多層夾層： 內層含有鋁箔（如洋芋片、餅乾袋）、紙類、PLA，或由多種不同塑膠材質構成的密封袋。

  3. 無法清理之髒污： 若袋內殘留異物或污漬難以洗淨，亦不可回收。

台中市環保局強調，正確的分類能讓資源真正被利用，民眾在丟棄塑膠袋前「多看一眼、多想一下」，區分出乾淨單一材質與複合材質包裝，就能輕鬆為環境盡一份心力。另外，民眾若亂丟塑膠袋或未依規定分類回收，違反《廢棄物清理法》者，可處新台幣 1200元以上至 6000元以下 罰鍰；若垃圾袋內含有大量塑膠袋或資源回收物而未分類，且未使用透明、半透明袋子裝載，皆屬開罰對象。 



原文出處：「塑膠袋」丟錯恐被罰6000元！環保局曝「3特徵」分辨丟垃圾還回收

美俄領袖通話後 川普稱普丁同意暫停空襲基輔「一周」

美俄領袖通話後 川普稱普丁同意暫停空襲基輔「一周」

美國總統川普週四 (29 日) 表示，在嚴寒天氣侵襲烏克蘭之際，他已要求俄羅斯總統普丁「一週內不要對基輔及各城鎮開火」，並稱普丁已同意此一請求；然而同時，俄軍仍持續對烏克蘭多個地區發動攻擊，造成多人死亡。

鉅亨網 ・ 9 小時前發表留言