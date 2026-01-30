塑膠袋亂丟最高噴6000元！環保局曝「3招」分辨

生活中心／綜合報導

日常生活中累積的大量塑膠袋，該如何正確分類？台中環保局指出，「單一材質、乾淨、透光」是塑膠袋回收的三大標準；不符上述條件者，應視為一般垃圾處理。並強調，若民眾未落實正確分類，將可依法裁處最高 6000 元罰鍰，呼籲民眾處理廢棄袋時務必精準分類。

環保局指出，透光、乾淨且沒有混合其他材質的塑膠袋「可以」回收。（示意圖／民視新聞資料照）

哪些塑膠袋「可以」回收？

台中市環保局曾在臉書發文分享垃圾袋該怎麼丟，民眾在丟棄前需確認塑膠袋是否符合以下三大特徵：

單一材質： 未與其他材質（如金屬、紙張）複合加工。 透光性： 袋身具備透光特點。 乾淨無虞： 未沾染油漬、食物殘渣或藥劑。

常見回收範例： 一般使用的塑膠袋、賣場購物袋，甚至是常見的「水果網袋」，皆屬於可回收範疇。回收步驟： 建議將塑膠袋「鋪平打結」後收集成大袋，再交付清潔隊回收車或民間清除機構。

常見的洋芋片、餅乾袋子「不可回收」。（示意圖／翻攝畫面）





哪些塑膠袋「不可以」回收？

若符合下列情況，請直接將其歸類為「一般垃圾」，進入焚化爐轉化為能源發電：

複合材質： 經過特殊處理的包裝袋，如抗靜電電袋或補充包。 多層夾層： 內層含有鋁箔（如洋芋片、餅乾袋）、紙類、PLA，或由多種不同塑膠材質構成的密封袋。 無法清理之髒污： 若袋內殘留異物或污漬難以洗淨，亦不可回收。

台中市環保局強調，正確的分類能讓資源真正被利用，民眾在丟棄塑膠袋前「多看一眼、多想一下」，區分出乾淨單一材質與複合材質包裝，就能輕鬆為環境盡一份心力。另外，民眾若亂丟塑膠袋或未依規定分類回收，違反《廢棄物清理法》者，可處新台幣 1200元以上至 6000元以下 罰鍰；若垃圾袋內含有大量塑膠袋或資源回收物而未分類，且未使用透明、半透明袋子裝載，皆屬開罰對象。









