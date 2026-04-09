塑膠袋短缺紓解！平價專案助穩價 龔明鑫：台塑聚乙烯明出貨

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經濟部長龔明鑫表示，台塑明（10日）就可出貨聚乙烯原料給下游製造商。（資料畫面）

中東戰事引發國內「塑膠袋之亂」，經濟部長龔明鑫今（9日）表示，隨著中油提前開工並增加乙烯供應，台塑明（10日）即可出貨聚乙烯（塑膠粒）原料給下游製造商，配合「塑膠袋平價專案」，每月可增加約5,000噸產量，有助穩定市場價格。

中東局勢緊張，引發國內石化原物料及塑膠袋供應市場波動。經濟部長龔明鑫今（9日）於立法院經濟委員會指出，中油四輕提前於4月1日開工，4月乙烯產量將由6萬噸增至7.9萬噸，5月可望達9萬噸，以優先滿足國內中下游需求。

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龔明鑫說明，在中游部分，台塑、台聚同意擴大聚乙烯（塑膠粒）生產，合計4月產量可由3月的2.2萬噸提升至2.75萬噸，5月可再增加。下游則配合推出「塑膠袋平價專案」，由中油提供5,000噸乙烯，轉由台塑、台聚製成聚乙烯給20家塑膠製造商，預計可增加12.5億個1斤塑膠袋產量，使總量由每月20億個增至32.5億個。

龔明鑫強調，原料供應充足，國內塑膠袋短缺問題可迅速緩解，若偏遠地區或臨時調度遇困難，民眾與通路可即時聯繫經濟部協助。他表示，部分市場仍有漲價現象，但已有通路堅持不調整價格。

此外，經濟部與法務部成立聯合稽查小組，監督市場避免囤積及哄抬價格等不法行為。公平會調查17家廠商，目前未發現聯合行為，整體市場秩序穩定，整體物價走勢亦屬平穩，上中下游協調加上平價專案推行，有望在短期內穩定國內石化原料與塑膠袋供應，讓民眾及商圈均能獲得充足、可負擔的產品。

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