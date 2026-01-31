塑膠袋算垃圾還回收？環保局教3步驟分辨 丟錯恐噴6千

塑膠袋是日常生活中不可或缺的物品，但許多人仍不清楚其正確的丟棄方式。台北市環保局指出，乾淨的塑膠袋應該進行回收，並提供3個簡單步驟幫助民眾分辨是否可回收。

環保局說明，市面上塑膠袋的種類繁多，只有單一材質且乾淨的塑膠袋才符合資源回收的條件。如果塑膠袋與其他材質貼合，則屬於「複合材質」，無法回收。例如，洋芋片包裝袋因為需要避光和防潮，通常會在內層貼合鋁箔，這類包裝袋無法純化製成再生料，因此不屬於資源回收物。

此外，帶有油漬、血水或其他雜質的塑膠袋也無法回收，應妥善裝入專用垃圾袋，作為一般垃圾處理。環保局特別提醒，回收前需清除塑膠袋上的小雜物及垃圾，包裝上的紙質標籤也需撕除，若是用來盛裝飲料的塑膠袋，則只需瀝乾後即可回收。

根據環保局的規定，違反塑膠袋回收規範的民眾，可能面臨高達6000元的罰款。環保局呼籲，正確分類不僅能減少環境污染，也能有效提高資源回收的效能，讓塑膠袋獲得更高的再利用價值。

