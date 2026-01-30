塑膠袋算垃圾還回收？環保局曝「3關鍵」分辨 丟錯恐噴6000元

生活中心／朱祖儀報導

日常生活中經常會使用到塑膠袋，但你知道使用完之後要怎麼丟嗎？台中市環保局曾提醒，並不是所有的塑膠袋都分到同一類，若是透光、單一材質且乾淨的塑膠袋，可以丟到資源回收，反之則應該當作一般垃圾。若未遵守規定亂丟，最高可處6000元罰鍰。

台中市環保局在臉書指出，若是透光、單一材質且乾淨的塑膠袋，平時可以鋪平打結蒐集起來，並交給清潔隊或民間清除機構回收；但若是複合材質或內層有鋁箔、紙、PLA或用多種不同塑膠材質夾層的密封包裝袋，及髒污無法清理乾淨之塑膠袋，則可當成一般垃圾。

台北市環保局日前也透露，只有單一材質的乾淨塑膠袋，才算是資源回收項目，如果塑膠袋與其他材質貼合，即屬於「複合材質」，都無法回收，像是洋芋片的塑膠包裝，為了要避光和防潮，會和一層金屬光澤的鋁箔貼合在一起，無法純化製成塑膠再生料，所以不算資源回收物，洗衣精包裝袋也是一樣，應裝入專用垃圾袋當成一般垃圾處理。

洋芋片包裝袋不可回收。（圖／資料照）

台北市環保局也教導，有3步驟可分辨塑膠袋是否需要回收，第一、要看塑膠袋透光度，能透光的塑膠袋才是資源回收項目。第二、要分辨有無鋁箔或其他背膠貼合，如果看到包裝袋裡面是閃亮亮的銀膠就不能回收。第三、要看有無污染，沒有油漬血水的乾淨塑膠袋才能回收。

