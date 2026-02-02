塑膠袋能不能回收？ 環保局傳授「3秒辨識法」丟錯恐被罰6千元

環保局提醒只有乾淨塑膠袋才能回收，若為複合材質或沾到油漬、血水等皆無法回收。（示意圖，photoAC）

塑膠袋分類總讓你滿頭問號嗎？其實掌握3個小秘訣，你也能變身回收達人。台北市環保局分享了3個簡單步驟，教你精準分辨哪些該進回收桶。

塑膠袋要回收須符合哪三條件?

第一步先檢視塑膠袋會不會透光，唯有透光材質才具備回收價值。接著翻開內層仔細看，如果有銀色鋁箔、背膠或混雜其他料件，通通都不算回收物。最後，乾淨程度也是關鍵指標，凡是沾到油垢或血水的袋子，都該乖乖待在一般垃圾袋裡。像是裝過洋芋片的那種閃亮亮包裝，為了防潮常會結合鋁箔材質，這類複合材質無法重新提煉，請直接歸類為一般垃圾處理。

塑膠袋回收前有哪些清潔重點?

動手分類時，別忘了順手將袋子外層的紙標籤撕乾淨，如果袋子只是裝過水或飲料，簡單瀝乾就能輕鬆回收。環保局提醒大家，回收過程其實很簡單，多花幾秒鐘檢查，只有無油、無血水的乾淨袋子才能過關。

廣告 廣告

另外，環保局也提醒別拿自己的錢包開玩笑，若是不小心投錯分類，最高可能面臨6000元罰鍰。

更多鏡週刊報導

碎玻璃別亂丟！環保局提醒正確回收步驟 違規最高罰6000元

最高罰6000元！暖暖包用完亂丟恐挨罰 環保局解答：務必正確丟棄

別再留！舊鋰電池恐成「不定時炸彈」 消防教正確處置SOP