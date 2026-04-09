塑膠袋被有心業者囤貨？ 公平會：已調查17家業者、未發現聯合行為

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公平會代理主委陳志民至立法院經濟委員會進行報告並備質詢。廖瑞祥攝



中東戰爭影響原物料價格上漲，國內市場出現塑膠包材短缺，疑有中盤商延遲出貨。公平會代理主委陳志民今（4/9）日指出，目前未發現業者有聯合拒絕出貨、聯合漲價的行為，但公平會已立案調查，陸續盤查17家廠商，接下來也會持續訪查。

立法院經濟委員會今日邀請經濟部長、農業部長、公平交易委員會代理主委、衛生福利部首長、法務部首長及行政院消費者保護處首長就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」進行報告，並備質詢。

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民進黨立委陳亭妃質詢時問道，公平會在塑膠包材供應短缺的實際作為？陳志民表示，該會是跨部會聯合稽核小組的成員之一，本身也有立案調查，17家廠商都去訪查過了。結果發現是因戰爭影響，原物料成本增加，價格波動，導致供貨不確定，業者進行物料調配；公平會接下來也會持續調查。

他強調，公平會查緝重點在於聯合行為，目前看起來沒有聯合拒絕出貨、聯合漲價的情形。但確實觀察到價格在上漲，若是直接介入個別廠商的價格調整，這在公平會執掌範圍上可能有一些限制，而查緝行為對業者亦可產生嚇阻作用。

民眾黨召委洪毓祥關切瀝青原物料的漲價情形？陳志民則表示，已初步跟公會進行了解，公會鼓勵會員、同業或買方積極規劃工程進度。他強調，針對瀝青末端交易狀況，例如供貨出現不確定性，且價格上漲情形，公平會會持續關切。

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