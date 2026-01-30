塑膠袋要回收嗎？3重點秒懂 亂丟最高罰6000元

塑膠袋、塑膠製品並非通通能回收，分類錯誤恐遭處6000元罰鍰。（示意圖／Pixabay）





日常生活中塑膠製品使用頻繁，但「塑膠該不該回收」卻常讓民眾一頭霧水。各地環保局提醒，並非所有塑膠袋、塑膠用品都屬資源回收，若未依規定分類，不僅影響回收品質，還可能違反《廢棄物清理法》，遭處1200至6000元罰鍰。。

塑膠袋回收三重點

台中市環保局說明，塑膠袋是否能回收，可從以下3點快速判斷：

1.是否透光：可透光的塑膠袋，才具回收條件。

2.是否單一材質：若內層含鋁箔、紙張或多層貼合，即屬複合材質，無法回收。

3.是否乾淨無污：有油漬、血水或髒污且無法清洗乾淨者，應丟一般垃圾。

符合條件的乾淨塑膠袋，建議鋪平、打結後交由清潔隊或回收機構處理。反之，像洋芋片包裝、洗衣精補充包等複合材質包裝，皆不可回收。

塑膠回收黑名單

新北市政府環保局也提醒，並非「看起來是塑膠」就能回收，下列物品應直接當一般垃圾處理，以免污染整批回收物：不乾淨或複合材質的塑膠袋(僅乾淨及單一材質者能夠回收)、玻璃纖維FRP物品、汽機車坐墊、塑膠膜、化學纖維物品、汽機車置物箱、塑膠繩、尼龍繩、塑膠布、樹脂、安全座椅、塑膠地板、護貝膠膜、腳踏墊、保鮮膜、墊子、泡棉、旅行袋、膠帶、一般型雨衣、錄音(影)帶內帶膠捲(外殼卡匣可回收)、原子筆筆芯(外殼筆桿可回收)、百葉窗、吸管、飼料袋、唱片、刷子、底片、塑膠玩具、塑膠鉛筆盒、塑膠包裝紙、塑膠筷子、塑膠製牙籤/牙線等。

環保單位強調，回收前務必確認材質是否單純、是否清潔，塑膠袋與保麗龍也需單獨交付回收。若不確定分類方式，可先向清潔隊或資源回收站詢問，避免因誤丟而受罰，也才能讓回收真正發揮效益。

