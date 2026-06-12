塑膠防漏卡扣先別丟！網友狂推「隱藏功能」：浴室必備神器

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網友分享塑膠防漏卡扣有神奇功能。圖／翻攝自不塑之客臉書社團

不少按壓式洗髮精、洗面乳瓶子上都會附上塑膠卡扣，防止瓶內液體流出，有網友好奇詢問，這樣隨手丟棄的塑膠卡扣，還可以再利用嗎？貼文曝光掀起熱議，大批網友分享自己獨創的功能，包含夾毛巾、當成浴室排水蓋的拉環等，甚至還能用來「搶救蓮蓬頭」，讓不少人直呼「根本生活智慧王」。

塑膠防漏卡扣利用價值高？

一名網友在臉書社團「不塑之客」發文詢問，按壓瓶上的塑膠防漏卡扣，是否還有其他的利用機會？大批網友紛紛湧入留言區分享。

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不少人第一時間馬上聯想到「原始用途」，表示出門旅遊時若攜帶按壓瓶罐，如洗髮乳、沐浴乳、卸妝油、乳液、洗面乳等，重新裝上卡扣，就能防止瓶子在行李箱或背包翻滾時，液體不慎外漏。

固定毛巾、當排水孔拉環 還能固定蓮蓬頭

有網友分享自創的生活妙招，表示洗完澡後把毛巾掛在鐵架上，尤其是厚毛巾，可以用塑膠卡扣固定，防止毛巾滑落地面。

塑膠防漏卡扣能固定毛巾。圖／翻攝自不塑之客臉書社團

也有人把它扣進浴室排水孔的鐵蓋上當成「拉環」，下次想打開排水孔蓋清理毛髮時，就毫不費力的輕鬆拉起。

塑膠防漏卡扣能當成排水孔蓋的拉環。圖／翻攝自不塑之客臉書社團

也有人把塑膠卡扣當成淋浴設備的拯救神器，不僅可以固定水龍頭的分水桿，讓蓮蓬頭「固定出水」，若蓮蓬頭握把尺寸不合，導致出水角度無法順利沖頭、沖身體，也可以透過卡扣調整角度。

塑膠防漏卡扣什麼都能掛

此外，也有網友分享，「伸縮桿有個高低差，拉簾子容易卡住，可以拿來擋窗簾」、「卡一個垃圾袋在需要的柱子或條狀物上，方便丟垃圾或花園落葉的」、「鐵架的支架上當小掛鉤」、「扣在桿子綁爬藤植物」、「掛洗澡球」、「每次按壓洗手乳的量會被控制在少量」。

塑膠防漏卡扣能用來擋窗簾。圖／翻攝自不塑之客臉書社團

有人則開玩笑表示「高麗菜那桌快坐不下了，你們樓上自己湊一桌防漏卡扣桌吧」、「即便知道可能沒有利用價值，還是一直收集，放瓶子搖一搖很舒壓」、「用在老公身上」。



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