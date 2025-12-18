塔克辛外甥成為泰黨首選總理候選人 力拼2月國會大選

【看見泰國 VisionThai】塔克辛家族再戰總理外甥約查南成第一人選泰國為泰黨(Pheu Thai Party)公布2月8日國會大選的總理候選人名單，由塔克辛(Thaksin Shinawatra)的外甥約查南(Yodchanan Wongsawat)擔任第一順位人選。泰國採議會制，總理由國會多數黨推舉產生，若為泰黨贏得多數席次，將提名約查南出任總理。黨魁朱拉蓬(Julapun Amornvivat)表示，另外兩名候選人為他本人和素立雅·宗龍倫吉(Suriya Juangroongruangkit)。（延伸看：看更多塔克辛新聞）

朱拉蓬讚揚約查南具備領導能力，並掌握治理國家所需的新科技知識，不諱言為泰黨最合適的總理人選是約查南，他指出，「如果我們贏得選舉，他就是我們提名的總理人選。」

廣告 廣告

46歲的約查南自塔克辛創立泰愛泰黨(Thai Rak Thai Party)以來就一直跟隨他，該黨後來解散並多次改組，目前名為為泰黨。他是前總理頌猜(Somchai Wongsawat)之子，母親瑤瓦帕(Yaowapha)是塔克辛的妹妹。約查南擁有工程背景，是德州大學阿靈頓分校(University of Texas at Arlington)畢業的副教授，專長為腦機介面技術研究。

其他兩名候選人中，50歲的朱拉蓬是前副財政部長，具有經濟管理經驗；71歲的素立雅曾擔任多個部長職位，主要在交通部，目前負責該黨的選舉準備工作。塔克辛女兒貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)時任總理，因與洪森(Hun Sen)爭議通話遭憲法法院以煽動叛亂罪名暫停職務而下台時，副總理素立雅(Suriya Jungrungreangkit)一度接任代理總理。（延伸看：貝東丹因「洪森錄音風波」下台）

約查南曾在2014年當選清邁第3選區議員，但因政變未能就職。在貝東丹執政期間，他被任命為數位政府發展局董事會專家成員。約查南在發表會上讚揚塔克辛帶領泰國走上國際舞台，並誓言追隨其腳步重振政黨。（延伸看更多：泰國總理24年更迭！政變、流血、家族魔咒｜2001-2025泰國政治完整輪迴）

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖