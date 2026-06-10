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一名曾參與綁架《紐約時報》記者並殺害美軍的塔利班前指揮官，週二遭美國法院判處42年有期徒刑。這名50歲的男子在逃亡多年後，於烏克蘭被捕並引渡回美，最終為其恐怖主義行徑付出代價。

根據美國司法部（Justice Department）聲明，現年50歲的塔利班（Taliban）前指揮官 Haji Majibullah，因在2008年策劃綁架美國記者及殺害多名美軍士兵，週二被判處42年監禁。Majibullah 去年已承認人質劫持及提供恐怖主義物質支持等罪名。

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檢方指出，Majibullah 於2008年11月在阿富汗境內綁架了《紐約時報》（The New York Times）記者 David Rohde，以及一名翻譯與司機。當時報社為了保護人質安全，刻意封鎖消息，直到 David Rohde 在2009年6月成功逃脫。除了綁架案，Majibullah 領導的部隊還在2008年6月發動攻擊，導致3名美軍士兵及1名阿富汗口譯員喪生。

Majibullah 隨後展開長期逃亡，直到2020年在烏克蘭（Ukraine）落網並被引渡至美國受審。美國代理司法部長 Todd Blanche 強調，無論耗時多久，美國政府都會追捕並制裁傷害美國公民及參與恐怖活動的人。此案的判決象徵著正義終將伸張，也為當年的受害者家屬帶來一絲慰藉。

原文出處：塔利班前指揮官遭美判刑42年！曾綁架紐時記者並殺害美軍

本文由AI協作，經編輯審核後發布