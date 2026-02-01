塔利班女權打壓升級！僅權貴女兒可上學 阿富汗女樂團包布卡演唱被抓

即時中心／林韋慈報導

在美國與塔利班政權達成《多哈協議》後，美軍於2021年全面撤離阿富汗，該國隨即再度回到塔利班統治之下。當局以「不符合伊斯蘭教義」為由，陸續頒布多項禁令，女性權益首當其衝，教育、就業與公共生活空間持續被壓縮。

近期網路傳出，塔利班政府已正式將女性受教育的「臨時禁令」升級為永久政策。事實上，塔利班早在2022年12月起，便陸續禁止女性入讀大學與中學，並限制女性進入小學、清真寺與多數公共設施，同時收回女性在非政府組織工作的權利。

女性受教育禁令已過三年

阿富汗教育部長Neda Mohammad Nadeem過去就曾對外宣布，六年級以上女性將無限期禁止進入中學、大學及各類職業訓練機構。外媒統計指出，超過12歲的少女已被剝奪中學教育超過1500天，成年女性無法上大學也超過1100天。近期，當局甚至進一步禁止女性參與護理、助產等醫療相關訓練，影響層面持續擴大。

多國政府、人權團體與聯合國紛紛發聲譴責，認為該政策嚴重侵害基本人權，也讓阿富汗成為全球唯一全面禁止女性接受中等與高等教育的國家。由於女性約佔全國人口一半，長期排除女性於教育與職場之外，恐造成嚴重人才斷層、醫療資源短缺。而在2022年時，塔利班發言人蘇海勒·沙欣（Suhail Shaheen）曾接受外媒訪問，主持人在訪談中提問：「你的兩個女兒有去上學嗎？」塔利班發言人回應說「當然有去上學」，這段對話因其矛盾性與雙重標準受到外界大量批評。

阿富汗女搖滾樂團成員頻頻換人

也有網友表示，近期發現阿富汗女搖滾樂團burka band的音樂好聽，但卻因成員一直被抓，所以頻頻換人，是真的「搖滾樂」。burka band是一組皆由阿富汗女性組成的樂團，並且都包上傳統的「布卡」拍攝MV，布卡為阿富汗最嚴格的傳統服飾，僅在眼睛部位設有網格窗口。

中國思考與塔利班關係

另一方面，一直令挺塔利班政權的中國，近期傳出正在考慮是否繼續支持。喀布爾市中心沙赫爾瑙商業區的中國餐館日前發生致命爆炸事件，造成包括1名中國公民在內共6人死亡、另有1人重傷。事件發生後，中國正重新評估其對阿富汗的政策立場。中國外交部已建議中國公民暫勿前往阿富汗，並要求當地中資企業加強安保措施，儘速撤離高風險地區。





