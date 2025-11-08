塔利班批巴基斯坦「毫無合作誠意」！和談又失敗 巴國部長：將採必要措施維護人民和主權

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

南亞情勢持續緊張，掌控阿富汗的塔利班（Taliban，意譯神學士）政權今（8）日表示，阿富汗與巴基斯坦的新一輪和平談判再度失敗，並批評巴基斯坦對此展現出「不負責任且不合作」的態度，稱此為和談失敗的主因。

巴基斯坦資訊暨廣播部長塔拉（左前）譴責阿富汗塔利班政權，稱將採一切必要措施維護人民安全和國家主權。（圖／塔拉X）

繼先前談判破裂後，阿巴兩國代表6日再度於土耳其首都伊斯坦堡展開談判，試圖就10月19日於卡達簽署的停火協議進行進一步討論，然而協商仍然破裂。

根據法新社報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群痛批：「巴基斯坦代表團不負責任、缺乏合作誠意，導致協商毫無成果。」他也指出，巴基斯坦將所有安全責任都推給阿富汗，毫無承擔阿富汗或自身安全的意願。

對此，巴基斯坦官方尚未正式回應，不過巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）昨日在社群媒體X發文暗示談判可能破局。他指出，阿富汗至今未能履行其長期作出的打擊恐怖主義承諾，同時強硬表示「巴基斯坦絕不支持塔利班政權做出任何損害阿富汗人民及鄰國利益的措施」，最後他也表明，「巴基斯坦將繼續採一切必要措施，維護人民安全和國家主權。」

先前巴基斯坦國防部長阿夕夫（Khawaja Asif）曾在10月底談判失敗後強硬威脅，若塔利班膽敢試探巴基斯坦的決心和能力，將「徹底摧毀塔利班政權，把他們趕回山洞躲藏。」顯見兩國關係仍持續緊張。

