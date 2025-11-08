塔利班批巴基斯坦「毫無合作誠意」！和談又失敗 巴國部長：將採必要措施維護人民和主權
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
南亞情勢持續緊張，掌控阿富汗的塔利班（Taliban，意譯神學士）政權今（8）日表示，阿富汗與巴基斯坦的新一輪和平談判再度失敗，並批評巴基斯坦對此展現出「不負責任且不合作」的態度，稱此為和談失敗的主因。
繼先前談判破裂後，阿巴兩國代表6日再度於土耳其首都伊斯坦堡展開談判，試圖就10月19日於卡達簽署的停火協議進行進一步討論，然而協商仍然破裂。
根據法新社報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群痛批：「巴基斯坦代表團不負責任、缺乏合作誠意，導致協商毫無成果。」他也指出，巴基斯坦將所有安全責任都推給阿富汗，毫無承擔阿富汗或自身安全的意願。
對此，巴基斯坦官方尚未正式回應，不過巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）昨日在社群媒體X發文暗示談判可能破局。他指出，阿富汗至今未能履行其長期作出的打擊恐怖主義承諾，同時強硬表示「巴基斯坦絕不支持塔利班政權做出任何損害阿富汗人民及鄰國利益的措施」，最後他也表明，「巴基斯坦將繼續採一切必要措施，維護人民安全和國家主權。」
先前巴基斯坦國防部長阿夕夫（Khawaja Asif）曾在10月底談判失敗後強硬威脅，若塔利班膽敢試探巴基斯坦的決心和能力，將「徹底摧毀塔利班政權，把他們趕回山洞躲藏。」顯見兩國關係仍持續緊張。
更多FTNN新聞網報導
南亞戰雲密布！巴基斯坦防長威脅摧毀阿富汗塔利班 「把他們趕回山洞躲藏」
巴基斯坦、阿富汗衝突！雙方證實數十人陣亡 邊境仍有零星槍聲
巴基斯坦、阿富汗衝突持續！塔利班襲擊邊境哨所 雙方爆發激烈交火
其他人也在看
黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處都有粉絲搶著簽名。而這次黃仁勳最重要的行程，就是鞏固與台積電的情誼，昨天晚餐先與台積電董事長暨總裁魏哲家，在台南知名餐廳用餐，台積電高層通通出席，今天再到台積電的年度運動會擔任嘉賓，顯現AI教父對台積電的高度重視。眼前擺著熱呼呼的牛肉湯，輝達執行長黃仁勳，昨(7)日晚間現身台南永康的，牛肉爐店大啖美食，仔細一看對面就坐著台積電董事長魏哲家，兩個人一同舉杯，展現好交情，而眼尖的人也發現，這場餐會台積電的高層通通都來了，坐在黃仁勳身旁的，正是技術開發資深副總張曉強，而晶圓廠營運副總王英郎也有出席，另外像是，執行副總暨共同營運長秦永沛，以及共同營運長米玉傑，平台研發副總葉主輝，還有法務長方淑華也沒有缺席，輝達則是有供應鏈高階主管，看的出來，雙方對這次的餐敍，都相當重視。粉絲VS.輝達執行長黃仁勳說：「可以幫我簽名嗎，謝謝你。」科技巨頭齊聚一堂，也讓民眾到場圍觀，吃完牛肉爐，黃仁勳又到水果店，買了水果冰，所到之處，都刮起旋風，還有學生特地寫手版，希望獲得偶像簽名，而黃仁勳來者不拒，親切跟粉絲互動。粉絲李同學說：「我是你的粉絲，然後我每天，都會看你的影片，然後我希望，你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個，很有錢的人。」而黃仁勳的超高人氣，也讓粉絲到了隔天，依然守在飯店外頭，就是希望能親眼見到，AI教父的風采。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你什麼時候會再回來？)，我想是新年，對吧？，農曆新年我會回來。」黃仁勳透露下次再來台灣，應該就是農曆新年，這次短短的兩天台灣行，無論是在台南，與魏哲家共享美食，或是首度現身台積電運動會，對台積電展現高度重視。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
陽明交大跨世代熱音演唱會登場 (圖)
陽明交大校友發起「PULSE Generations 跨世代熱音演唱會」，8日聚集橫跨半世紀的11組樂團，不分年齡世代熱力開唱。中央社 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前
勇鷹高教機故障頻傳 徐巧芯：應要全部重新檢測
空軍台東志航基地有一架勇鷹號高教機7日下午降落基地後發生機械故障，空軍表示人員平安，並已責派專案小組前往釐清肇因，引發討論。國民黨立委徐巧芯今天（8日）指出，審計部數據顯示，勇鷹高教機的故障率較其他機型高，應考慮讓所有的勇鷹高教機重新檢測。中天新聞網 ・ 12 小時前
一晚3千元送迎賓點心？知名DJ驚見這縣市旅館「浴缸長菇」 一票人傻眼
疫情解封後，民眾瘋狂出國旅遊，即使是假期短暫，仍有不少人選擇飛往日本、南韓等地，而非國內旅遊。加上國內飯店與民宿價格居高不下，讓不少人望而卻步，也導致今年國旅明顯衰退。知名DJ FTK、音樂廠牌「洞穴The Cave」創辦人，因演出活動需住宿一晚，卻意外發現網路上驚人的評論，有旅館房間「浴缸旁竟長出香菇」，住宿環境令人傻眼，貼文曝光後，也引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一晚7元的旅館你敢住嗎？他曝這點比五星飯店還好
國際中心／杜子心報導英國旅遊部落客大衛（David Simpson），近日上傳一段他在巴基斯坦的住宿體驗影片，他住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，這間旅館叫做「商隊驛站（Caravanserai）」，位於白沙瓦老城區某棟建築的屋頂，環境沒有冷氣、沒有窗戶也沒有Wi-Fi，晚上還要和陌生人一起睡大通鋪。不過，大衛笑說，這裡的茶水跟老闆親切的笑容，帶給他的溫暖比任何五星級飯店都真實，「我住過無數高級飯店，但這裡的人情味，是其他地方給不了的」。民視 ・ 10 小時前
台遭軍事威脅構成日存亡危機事態 高市：可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢，高市針對台灣情況作出表態，認為若台灣受到中國武力威脅，可能構成「存亡危機事態」，就可能動用集體自衛權，但判斷是否為威脅存亡的狀態，仍須根據實際情況，並考慮所有資訊而定。公視新聞網 ・ 11 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝
旅展買氣旺、國旅熱持續升溫！福容大飯店駐店總經理戴瑞宏接受《三立新聞網》採訪時表示，今年業績已全面超越去年同期，並看好「普發一萬」政策與春節九天連假效應將持續帶動成長。隨著淡江大橋明年完工可望成為北海岸觀光新引擎，再加上多個新據點陸續開幕，集團對明年展望樂觀。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
公館圓環這路段今起「時段性禁左轉」引民怨 蔣萬安：市民安全最優先考量
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導台北市公館圓環走入歷史，政府自9月13日起動工拆除至今已滿一個多月，交通事故大幅降低約4成，成效顯著。台北市交工處...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客
（中央社澎湖縣8日電）澎湖篤行十村眷村文化園區今天午後配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。中央社 ・ 11 小時前
徐章焄話太多遭劉在錫嗆聲 中途消失再被抓包
該集設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情，徐章焄則飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁...CTWANT ・ 11 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了
【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
綠台南市長初選正面對決 陳提教育政見 林深入敵營成立後援會
民進黨台南市長初選登記10日登場，意味林俊憲、陳亭妃將正式開戰，陳亭妃8日上午先選在新營區舉辦「妃妃姐姐太空萌樂園」公布教育政見。林俊憲下午直搗安南區陳的票倉成立後援會。藍營初選相對溫和，台南市立委謝龍介將待財劃法塵埃落定推出政見。前立委陳以信自比鯰魚，每天發布政見攪動台南一缸選情活水。中時新聞網 ・ 12 小時前
星光歌手控遭小16歲「1夜6次老公」勒昏 喊：家暴我
娛樂中心 ／徐詩詠報導過去出身選秀節目《超級星光大道》的藝人安歆澐，嫁給小16歲的國手莊英杰後，與對方育有一對兒女。安歆澐過去還在節目上公開稱讚老公體力好，曾笑說「一夜6次」。但近期兩人婚姻卻亮紅燈，安歆澐控訴莊英杰不僅無視兩人協議，偷吃自己的人妻閨密，還持菜刀家暴她。民視 ・ 12 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 6 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 8 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前