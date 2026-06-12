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聯合國婦女署（UN Women）指出，阿富汗塔利班政權在西部城市赫拉特（Herat）逮捕了至少30名被控違反服裝規定的女性。此舉引發當地民眾抗議，卻遭到安全部隊開槍暴力鎮壓，造成至少2人死亡、20多人受傷。

根據路透社（Reuters）報導，聯合國婦女署發表聲明指出，這起逮捕事件發生在阿富汗赫拉特省的因吉爾地區。塔利班的道德警察日前以未遵守希賈布（hijab）頭巾規定為由，拘留了多名女性，隨後引發當地群眾示威抗議。

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聯合國婦女署表示，塔利班安全部隊涉嫌向包括婦女和兒童在內的抗議群眾開槍，並毆打部分示威者，導致至少2人死亡（其中包括一名男孩），另有20多人受傷。儘管部分被捕女性隨後已獲釋，但這次的逮捕行動已在阿富汗全國女性與女童之間，引發了極大的恐慌與焦慮。

對於聯合國的指控，阿富汗地方當局則予以否認，聲稱並未逮捕任何女性。自2021年塔利班重新奪取政權以來，便對阿富汗女性實施了一系列嚴格的限制，包括剝奪受教育權、限制就業以及禁止參與體育活動，這些政策持續遭到國際社會的強烈譴責。

原文出處：塔利班涉捕30名未戴頭巾女性 聯合國指暴力鎮壓釀2死

本文由AI協作，經編輯審核後發布