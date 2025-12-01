塔吉克斯坦：5名中國公民上周在阿富汗跨境襲擊中喪生

（德國之聲中文網）據路透社報道，塔吉克斯坦當局表示，在過去一周，五名中國公民在塔吉克斯坦境內遭到來自鄰國阿富汗的襲擊身亡。

中國駐塔吉克斯坦大使館在12月1日發文說，“11月30日晚，與阿富汗接壤的塔吉克斯坦戈爾諾—巴達赫尚州達爾沃茲區發生武裝襲擊事件，造成中國公民傷亡”。中國使館的最新通告裡面沒有提到中國公民的傷亡人數，同時“再次提醒中國企業和人員緊急撤離塔阿邊境地區，其他旅塔中國公民切勿前往上述地區並做好安全防範”。

三天前的11月28日，中國駐塔吉克斯坦大使館發了通告，表示“塔吉克斯坦和阿富汗邊境發生武裝襲擊致中國公民3死1傷，中使館發提醒”，當時發生武裝襲擊的是塔吉克斯坦和阿富汗邊境的哈特隆州沙姆西丁·紹欣區。路透社報道指出，塔吉克斯坦當局稱，該襲擊使用了無人機投擲手榴彈——造成三名中國公民死亡。

中方消息表示，中國駐塔吉克斯坦大使郭志軍11月30日晚緊急致電塔吉克斯坦外長以及該國國家安全委員會第一副主席。

塔吉克斯坦總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）的新聞處在周一表示，拉赫蒙總統已與安全部門負責人會面，討論如何加強邊境安全。新聞處稱，拉赫蒙總統“強烈譴責阿富汗公民的非法和挑釁行為，並下令采取有效措施解決問題，防止此類事件再次發生。”

塔吉克斯坦與阿富汗塔利班政權關系緊張

塔吉克斯坦是世俗政府國家（而非伊斯蘭政府），與阿富汗塔利班政權關系緊張。數百萬塔吉克人居住在阿富汗邊境地區，講波斯語。塔吉克斯坦歷史上一直支持這些反對塔利班的阿富汗塔吉克人。

塔吉克斯坦此前曾警告稱，毒品走私者和非法采金者在兩國邊境地區活動。

與俄羅斯、中國都關系親密的塔吉克斯坦

英國《每日電訊報》2024年7月曾報道稱，衛星圖片顯示，中國在塔吉克斯坦建設一個秘密軍事基地，以應對塔利班統治下的阿富汗構成的安全威脅，並稱圖片顯示，建設穩步進行，包括通往基地的道路，設施位於13000英尺的高山上，有瞭望塔和兩國駐軍。

不過，中國方面隨即否認了這一消息，表示中國“在中亞沒有任何軍事基地”。

塔吉克斯坦是一個擁有約1100萬人口的中亞山區國家，曾是前蘇聯盟加盟共和國。塔吉克斯坦在上世紀90年代脫離莫斯科獨立後經歷了殘酷的內戰，拉赫蒙正是在內戰期間上台執政。該國與俄羅斯關系密切，俄羅斯在塔吉克斯坦設有軍事基地。

中國與塔吉克斯坦接壤，並且是塔吉克斯坦的主要投資國。

作者: 德正 (路透社等)