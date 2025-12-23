塔吊及載人吊車全面納管 重大違規致死可勒令停工

（中央社記者張雄風台北23日電）勞動部今天表示，即日起將塔式起重機（塔吊）及供載人移動式起重機（載人吊車）全面納管，並予業者1年緩衝期；未來若發生重大違規致死者，最高可罰450萬元，並得勒令停工。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長陳光輝今天在記者會中表示，「危險性機械及設備安全檢查規則」部分修正條文正式發布，全面納管塔吊及載人吊車，並設1年緩衝期協助業者接軌，預計明年12月23日正式施行。

陳光輝指出，目前法規僅納管3噸以上的塔吊（約400多座），修正後，預估額外增加約500座未滿3噸的塔吊納入管理範圍，此類機具的結構、安裝方式及作業風險，與大型塔吊皆相同；未經結構確認就用於高樓層施工，一旦發生倒塌，將危及勞工與公共安全。

廣告 廣告

另外，陳光輝提到，目前吊車加裝載人設備，常用於招牌吊掛安裝、路樹修剪等高處作業，估計未滿3噸且加裝的載人吊車約有1萬座，未來將比照吊籠及營建用升降機管理方式納管。

陳光輝說明，由於國內營造工地使用未滿3噸的塔吊愈來愈多，為防範職災及保障公共安全，將其納入危險性機械管理範疇；另外也可消除不肖業者宣稱噸數未滿3噸、企圖規避檢查的風險。

陳光輝表示，規則正式施行後，若業者未依規定申請檢查或檢查不合格使用者，依職業安全衛生法可處新台幣5萬至300萬元罰鍰；若發生重大違規致死者，最高可罰450萬元，並得勒令停工。

職安署說，納管措施主要影響營造業及起重機具工程與租賃業，緩衝期間除將提供業者技術諮詢與行政協助，後續並視需求擴充檢查量能，確保業者能順利完成檢查程序。（編輯：吳素柔）1141223