「塔悠路上的南京東路」？ 謝忻控北市路牌指示不清

記者王郁蓁、高貫軒／台北報導

藝人謝忻發文表示，自己位於台北市南京東路以及塔悠路交界住處，外頭路牌實在標示不清楚，叫車、叫外送很難找到正確地點，而她說自己約4月時就曾找里長，也打過1999陳情，當時國民黨議員詹為元甚至有帶著交工處來會勘，但過了大半年卻沒有改善。

藝人謝忻出面說明。

藝人謝忻：「這到底指哪裡？這是方向，是指這個方向，還是那個方向？」

越講越無奈，藝人謝忻發文指著自家門外頭的路牌，上面箭頭標示往左塔悠路，往右南京東路，但這個標示與現場狀況不符合，導致用路人找不到路，外送員也常常搞不清楚。

記者王郁蓁、高貫軒：「實際來到塔悠路口，可以看到這一整條都是塔悠路，只不過在這個多岔路口往後塔悠路走，地址卻寫著南京東路。」

民眾：「都會經過這條路，已經知道怎麼走。」

民眾表達意見。

民眾：「（不熟）應該會有點看不懂。」

塔悠路與南京東路解釋圖。

從地圖上來看原因出在這，5個交叉路口剛好南京東路五段終點就位於塔悠路上，等於說南京東路五段馬路尾端房屋座落在與塔悠路交界 ，所以說馬路另一頭這塊寫著左轉塔悠路；右轉南京東路牌面才會讓不少用路人霧煞煞，標準應該是需要一塊指出塔悠路往左路牌，還需要一塊指出南京東路，左右邊兩側都有路牌。

藝人謝忻出面說明。

藝人謝忻：「4月、5月、6月，我還有打1999，可是都沒有下文。」

藍營議員詹為元發文說明。

身為大樓主委，謝忻曾聯繫民代幫忙，但時隔8個月未改善，而當時協助的就是藍營議員詹為元，他低調表示有協助處理，後續北市交工處入案後才沒有持續追進度，過了大半年貼文一出，同個選區的張文潔首先聯繫上謝忻。

民進黨台北市議員張文潔：「市政府毫無所動，市民的陳情不重要嗎？」

除了張文潔與陳情端聯繫，議員許淑華則親至現場。

民進黨台北市議員許淑華出面說明。

民進黨台北市議員許淑華：「台北市政府太消極，也沒有嚴格控管，也不用太苛責議員啦，這個大概多久可以完成？」

臺北市交工處工務科正工程司崔凱鈞：「預計大概一個禮拜。」

「塔悠路」與「南京東路」。

這回交工處掛保證，15日以前修正路標，只是等這麼久也讓人納悶，實在是哪個環節有紕漏才會換個路標一拖再延。

