塔斯社：中非共和國總統連任 邀請普丁來訪

（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯官媒塔斯社（TASS）今天報導，連任成功的中非共和國總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）已正式邀請俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）訪問該國。

路透社報導，莫斯科近年來已成為圖瓦德拉政府的重要盟友。由於中非共和國長期政局不穩，為抵禦多個反政府武裝組織，該國於2018年成為首個引進俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）的中西非國家。

根據本週公布的初步計票結果，自2016年執政至今的圖瓦德拉，在去年12月28日舉行的總統大選中獲得絕對多數選票，順利贏得第3任期。

圖瓦德拉接受塔斯社視訊專訪時，稱讚普丁是「偉大的領袖」，並表示這位俄羅斯總統「非常關注」與中非共和國的關係。

針對初步選舉結果顯示圖瓦德拉領先，瓦格納集團在其Telegram頻道發文表示：「我們毫不懷疑，維持秩序與和平的既定路線將會勝出。」

圖瓦德拉的勝選可能有助於進一步擴大俄羅斯在中非共和國的利益，其中包括當地的黃金與鑽石礦產。（編譯：劉淑琴）1150107