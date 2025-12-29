塔緹安娜獲封「尖叫女王」 藉《顫懼》致敬《鬼店》

記者周毓洵／臺北報導

以《長腿》、《史蒂芬金之猴子》聞名的「恐怖名導」奧茲古柏金斯，再度端出全新驚悚力作《顫懼》（Keeper），將於跨年夜在臺灣上映。電影由「艾美獎視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演，她在片中崩潰尖叫、情緒失控的表現大獲好評，更被影迷封為新一代「尖叫女王」，同時也透過該片向經典恐怖名作《鬼店》致敬。

《顫懼》是塔緹安娜與奧茲古柏金斯繼《史蒂芬金之猴子》後再度合作，兩人私下同樣是「怪誕影后」雪莉杜瓦的忠實粉絲，對她不按牌理出牌、難以捉摸的表演風格著迷。塔緹安娜透露，自己特別透過觀賞雪莉杜瓦奪下坎城影后的作品《三女性》來準備角色，也將《鬼店》視為重要參考電影之一，片中更藏有向經典致敬的鏡頭巧思。

塔緹安娜分享，雪莉杜瓦最迷人的地方，在於觀眾永遠無法完全看穿她的情緒與想法，「那種神秘又古怪的氣質，會讓人忍不住想一直盯著她看。」這樣的表演靈感，也成為《顫懼》中女主角情緒層次的重要基礎，讓恐懼不只來自驚嚇，更來自心理的不安與失序。

有趣的是，戲裡尖叫奔逃、被恐怖幻覺逼到崩潰的塔緹安娜，戲外其實是「超級膽小鬼」。她笑說自己以前根本不敢看恐怖片，直到近5年在重度恐怖片迷老公的「帶路」下才慢慢入坑，「40歲之後好像變勇敢一點了，現在不會被嚇得那麼慘。」對於被封為「尖叫女王」，她也直呼非常榮幸。

片中一幕女主角著魔般狂嗑巧克力蛋糕的戲，更成為話題焦點。當塔緹安娜得知蛋糕背後的「特殊意義」時，當場驚呼：「這是什麼鬼？」但一聽到可以為了拍攝重複吃，她立刻興奮到不行，「導演說可能會拍15次，我心想太好了！」最後她笑說自己大概吃了將近9個蛋糕，「超好吃，但拍起來真的又好玩又有點噁心。」

塔緹安娜瑪斯蘭尼在《顫懼》中情緒全面潰堤，被封為新一代「尖叫女王」。（采昌國際提供）

《顫懼》由「艾美獎視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演。（采昌國際提供）