塔羅：愛情變質了？測他是否對你真心依舊

最近他總是背著你偷偷出去打電話？和你在一起時，總是心不在焉，時不時就盯著手機，好像在等訊息？他是不是有新歡了呢？科技紫微網這就用塔羅來為你占卜！

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「他是否對我真心依舊？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

占卜結果：

選牌1：倒吊者

選擇這張牌的你應該慶幸了！就算他曾有想要尋找新歡的念頭，但現在的他已可以完全忠實於你。想要好好在一起，想要有未來有結果，全都看你了！

選牌2：命運之輪

新歡存在的跡象並不明顯，但如果你不能處理好眼前存在於你們之間的問題，任由感情的腐敗因素繼續惡化，那麼便有可能會有新歡出現的契機，讓你噩夢成真。

選牌3：皇帝

選擇這張牌的你要開始警惕了。如果最近你不能填滿他內心的情感需求，任由他一個人孤獨難受、無處傾訴，很難說不會有爛桃花藉機靠近。要多多溝通交流哦！

選牌4：太陽

恭喜選擇這張牌的你！不管你們之間有什麼風雨，他對你的心意始終如一，心裡根本沒有別有別人。就算有不要臉的桃花湊過來倒貼，也只會被他冷冷吐槽罷了。

選牌5：戀人

他最近的桃花運很好，外界出現誘惑，他的心裡也模模糊糊有某個人的影子。但他的心還是主要被你佔據，只要你主動一些，當眾宣誓主權，讓他有被需要、被你強烈愛著的感受，他就會自動抹去心中那個影子了。

選牌6：高塔

這是一張代表不幸的牌卡，預示的是你的他對外面的女人有不軌之意。這可能並不是真愛，但他的心真的是往外飄了。然而你很難察覺他的行動，不如開誠布公的談一談，再做打算。