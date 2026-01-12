塔羅：是誰造成你的情路危機？

一段美好的愛情最終以瓦解收場，破壞者總歸而言不過就是兩個人，或者是兩個人的周邊人？擔心自己的愛情會被破壞嗎？科技紫微網這就用塔羅來為你占卜，幫你找出那個破壞者，提早作預防。

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我的愛情會被誰破壞？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌1：皇帝

圖片來源：科技紫微網

破壞力來自一位強大的敵人，她最有可能出現在你男友／老公的工作場合，相比起你，他們更有共同語言，她對他的扶持會比你更有力。所以在男人還願意和你探討他的工作的時候，千萬不要表露出不耐煩的神情，盡可能多方瞭解與幫忙，如此將能有效預防他的心飛向另一方。

選牌2：正義逆位

圖片來源：科技紫微網

廣告 廣告

選擇到這張牌的你，要注意了，破壞力正是來自於你們雙方，相互的摩擦、一點一點的扎心，一個冷漠的眼神，都將逐漸推開你們的距離。所以，在問題還沒有走到更嚴重地步的時候，停止這些帶有傷害性的言行舉止，你們關係便會慢慢緩和下來。

選牌3：戰車

圖片來源：科技紫微網

未來最有可能破壞你們這段感情的人會是你自己。在你結識的年輕男子中，可能就會有一位和你擦出火花。時移世易，堅守的理念不一定會得到自己的認可，所謂的自我暗示也不一定會有所改變。順其自然，到時候你就知道該如何做選擇！

選牌4：死神

圖片來源：科技紫微網

男方相識已久的青梅竹馬或者紅粉知己，最有可能成為你感情的破壞者。太過吃醋或者太放心，都會為你的感情帶來裂痕。爭取讓自己轉變成知己這一角色，對待那些人的態度也要外鬆內緊，你得體的應對方式，會讓男方／老公更加感激你。

他對你是友情或愛情？立刻占卜

選牌5：戀人逆位

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

圖片來源：科技紫微網

有多餘的桃花出現在男方身邊，尤其是在酒吧、夜店這種聲色場所，最容易出現破壞你感情的人。男人若是頭腦不清晰，就需要你幫他理清這裡面的利益關係，讓他知道聲譽被破壞帶來的後果。當然，你更可以隨心而動，追求更好的幸福。

【愛得好苦】這段感情該繼續嗎？

選牌6：高塔

圖片來源：科技紫微網

這張牌帶來的破壞力，相當讓人絕望。因為你感情的破壞力會來自你一直最信任的人，所以這種打擊並不小。別對閨蜜、朋友什麼的過於信任，減少她們和男方相處機會，尤其是單獨相處機會。