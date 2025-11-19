塗鴉客出沒! 烏日高鐵站道路指示牌"被噴大花"

中部中心 ／ 中部綜合報導

台中烏日高鐵站區內的道路指引看板，遭到塗鴉客噴漆，高五公尺的看板上，被噴上一朵大型的花朵圖案，管轄單位烏日區公所接獲通報，向警方報案，追查塗鴉客下落。為了維護用路人安全，指引看板，今天已經由廠商更換下來，警方鎖定特定涉案嫌犯，將依照刑法毀損公物設施，來偵辦。





猖狂！台中烏日高鐵站塗鴉客出沒 惡搞指示牌「噴大花」民眾直呼太扯

道路指引牌被噴上大花 民眾批評根本擾亂視線會影響交通安全。（圖／翻攝畫面）









開車快要抵達，高鐵烏日站，抬頭看道路指引牌上，有好大一朵花，真的是好大好大一朵花，高掛道路指引看板上，這是被噴漆噴上去的，又是塗鴉客的傑作。沒錯，沒錯，民眾更好奇，這指示牌高約5公尺，超過一層樓高耶，這塗鴉客到底要怎麼爬上去呀？怎麼上去的，可能順著鐵架，往上爬到平台上，創作完後再順勢爬下來離開。這裡是台中烏日高鐵站區旁的道路指引牌，被噴漆塗鴉，恐怕影響了行車安全，烏日區公所接獲通報，已經請廠商撤下更換

不過也有眼尖網友發現，在北屯經貿二路上一間倉庫鐵捲門上，出現同種畫風的花朵圖騰，就顏色不同。警方表示，已經鎖定特定對象，將積極查緝到案，會依照刑法毀損罪來偵辦，最重可處2年以下徒刑，塗鴉客到處亂塗鴉，這回還冒險爬上道路指引牌噴漆花朵，不僅破壞公物，也影響民眾行車安全。





