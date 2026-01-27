塗鴉毀市容！ 竹市議員批市府 把塗鴉亂象變城市風景

〔記者洪美秀／新竹報導〕塗鴉是藝術還是市容殺手？新竹市議員曾資程與水源里長曾翰揚接連接獲投訴稱竹市近年街頭及各市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆都被人塗鴉，但因沒有管理，已成為市容髒亂殺手，塗鴉亂象也成城市風景，批市府不管理也不開罰，縱容塗鴉者亂塗，已影響市容整潔，更直接挑戰公權力。市府對此尚無回應。

曾資程說，竹市近年街頭塗鴉問題日益嚴重，包括市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉，呈現長期、帶狀分布情形，已明顯衝擊市容景觀。塗鴉亂象不是單一地點的偶發狀況，而是結構性的治理課題。此外，像千甲路涵洞遭塗鴉與路樹遮蔽牌面問題，也影響交通與安全視線，經服務處函請高公局後，已完成路權內改善，並明確指出涵洞塗鴉屬地方政府權責。

廣告 廣告

曾翰揚也說，多次接獲里長反映，頭前溪周邊與橋下空間的塗鴉問題困擾居民許久，從沿線到市區多處熱點都可見相同狀況，這已不是零星個案，而是全市性的管理問題。市府放任塗鴉存在，代表根本沒人管，也引發模仿效應，使得市容更加髒亂且可能誘發更多破壞行為。

曾資程認為，市府從未規劃任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口情況下，創作能量只能不斷往公共設施與市容邊界衝撞，形成惡性循環。建議可參考國外經驗，透過制度化管理與明確場域規劃，讓街頭藝術不會破壞市容。曾翰揚也建議市府進行專業評估，選擇適當地點規劃合法塗鴉示範區，且要建立快速清除與材料升級機制，將有限行政資源用在最有效率處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

拿錯誤資訊批評對美軍購 劉書彬被美參議員當場洗臉：不用腦補

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

館長直播喊賣中國酒！ 違法急辯「裡面裝紅茶」：青鳥想弄死我

民眾黨軍購條例草案荒謬！沈伯洋：完全以毀掉台灣當前提

