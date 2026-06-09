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塞內加爾法院近日針對一起震驚社會的校園性侵案作出判決。一名在宗教學校任教的男子 Serigne Khadim Mbacke，因涉嫌性侵多達 28 名女童，被法院依強姦與戀童罪名重判 20 年有期徒刑。

根據塞內加爾通訊社（APS）報導，這名任職於中部城市圖巴（Touba）古蘭經學校的教師 Serigne Khadim Mbacke，於本週一在迪烏貝爾（Diourbel）高等法院受審。法官最終採納檢察官的具體求刑建議，對其判處 20 年監禁。

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這起駭人聽聞的案件在 2023 年首度曝光，當時一名受害女童堅決拒絕回校上課，並向家人揭發 Serigne Khadim Mbacke 不僅對她伸出魔爪，甚至連校內其他女童也無一倖免。該名教師在案發後一度展開逃亡，但在數週後不敵壓力向警方自首。

塞內加爾近年來頻傳兒童遭性侵或謀殺的案件，且多發生在校園或家庭內部，尤其是部分古蘭經學校（Quranic schools）的管理問題備受質疑。塞內加爾政府已於今年 2 月呼籲各界採取行動，共同遏止針對兒童的性暴力行為。此外，當地警方今年早前也宣布瓦解了一個橫跨塞內加爾與法國的國際兒童性虐待犯罪集團。

原文出處：塞內加爾宗教學校爆醜聞！狼師性侵28名女童遭重判20年

本文由AI協作，經編輯審核後發布