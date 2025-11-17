塞到懷疑人生！汐止南港交通癱瘓 車主崩潰：停車場B3開到B1已1小時
北部今天再度開始下雨，北市不少路段都出現塞車，但在汐止南港附近更是交通大癱瘓。民眾表示，環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊一路「動彈不得」，不少車主都說，今天下班的時候，幾乎是卡在原地超過一小時。另外，把車停在世貿公園地下停車場的駕駛，更是崩潰大喊「從B3到B1超過一個多小時，現在還在停車場裡面邁向第二個小時了」。
多名網友指出，塞車起因包含經貿二路一帶發生車禍（919公車與貨車），另有民眾提到「經貿路有兩台車橫跨兩個車道」，造成整段交通大亂。此外，南港展覽館一、二館同時有展覽、下班車潮、加上下雨天大家都開車，導致車流量瞬間暴增。
另外，汐止大同路也嚴重壅塞，汐止當地上班族更說，「來汐止上班這麼多年，第一次遇到這麼誇張的塞車，直接定點不動好幾分鐘」。搭公車的通勤族也說坐在公車上，腦海已經播放很多首歌了，不少網友留言附和，「南港展覽館超多車」、「等你等到我心痛」「轉吧七彩霓虹燈」、「內湖也塞爆，整個動彈不得」。
事實上，今天晚間9點左右，南港附近交通仍相當壅塞，警方也持續疏導中，提醒駕駛改道行駛。
