塞到爆！南港展覽館昨夜「車潮嚴重回堵」 災情原因曝光了

即時中心／林耿郁報導

塞到爆！昨（17）晚下班尖峰時段，台北市南港展覽館一帶發生嚴重塞車狀況，許多駕駛被塞了「1、2個小時」仍在原地動彈不得；有網友指出，南港展覽館當時竟然在大舉撤展、加上天雨、車禍事故，才出現幾年來最塞的一夜。

受害者眾！昨晚下班尖峰時段，連接北市南港區、新北汐止的南港展覽館一帶，發生罕見的嚴重堵車狀況；不少網友回報災情，包括車被卡在地下停車場「1個多小時還出不來」；也有人說環東大道「幾乎不動」、「國三轉環東大道（塞到）爆炸」，哀鴻遍野。

南港警方回應，之所以出現嚴重塞車，原因在於當時剛好南港展覽館的食品、咖啡展正在撤展，許多廠商叫來大貨車，與本就沉重的下班車潮交織在一起；加上當時剛好在下雨、還有919公車、貨車擦撞事故等，多重負面因素造成嚴重回堵狀況。

在獲報後，南港、汐止雙方員警出動，前往多個路口展開交通指揮；直到晚間8點40分左右，交通才逐步恢復正常。

有網友呼籲，未來希望北市府要求廠商，撤展時間必須錯開下班尖峰時段，否則類似的災難「不會只有這一次」！

