塞成貪食蛇！台中2焚化廠歲修 進后里廠垃圾車大排長龍

台中3座垃圾焚化廠有2座歲修、垃圾廚餘改送，進后里焚化廠垃圾車大排長龍。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中文山焚化廠因廚餘收受過量，24日晚間因貯坑含水量過高致滑坡而「暫停進場」，市府緊急將垃圾及廚餘改送后里焚化廠，后里焚化廠今日下午起垃圾車大排長龍，綿延數百公尺，駕駛一等就是1、2個小時，直到傍晚塞車情況才緩解，大嘆無奈。

今日下午3時許有垃圾車駕駛抱怨等待進廠的車陣綿延，向市議員謝志忠投訴。台中市環保局表示，台中市3座焚化廠，除后里焚化廠已完成下半年歲修，文山廠及烏日廠仍在歲修中，因此后里焚化廠需配合垃圾調度協助支援該2廠、收受較多的垃圾。

廣告 廣告

台中市環保局表示，今日下午正值后里焚化廠垃圾車進廠的尖峰時段，焚化貯坑垃圾整理速度不及垃圾進坑速度，以致短時間影響垃圾傾倒。環保局已請焚化操作廠商加速垃圾貯坑調整改善，以利垃圾車進廠傾洩垃圾，傍晚過後垃圾車排隊情形已改善。

【看原文連結】

更多自由時報報導

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

塞爆！國1彰化段兩車追撞 下班車潮大塞10公里

