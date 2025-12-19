塞拉耶佛空汙如末日場景！空拍景象太震撼

▲霧霾籠罩波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛市區，能見度大幅下降。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 巴爾幹半島的波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo）近一周出現嚴重空氣污染，能見度大減，造成航班大亂，學校紛紛停課。空拍景象可見，只有少數大樓樓頂能依稀透出霧霾之外；根據世界銀行統計，PM2.5 空氣污染每年在波士尼亞造成 3,300 人早逝。

根據路透報導，瑞士空氣品質監測機構 IQAir 連續兩晚將塞拉耶佛評為不健康，且是全球污染最嚴重的城市，塞拉耶佛當局於週三發布了空氣品質警告，並禁止超過 3.5 噸的貨車，以及未達歐盟（EU）排放標準的汽車和卡車進入市區行駛，並禁止在露天區域進行建築施工。此外，戶外的公共集會也一併遭到禁止。

廣告 廣告

這座擁有約 35 萬人口的城市遭遇連日大霧與霧霾籠罩，空氣品質已達到危害等級，從空拍景象可看到，整座大樓除了樓頂幾乎都陷入霧霾之中，更高的空拍畫面讓人震撼，幾乎只有山頂能在霧霾之上。

▲霧霾籠罩波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛，僅有部分山頂能露出。（圖／美聯社／達志影像）

專家表示，塞拉耶佛主要的污染源來自約 4 萬戶主要使用木柴與煤炭取暖的家戶，以及交通運輸產生的廢氣。

此外，「逆溫層」也加劇了空氣汙染，由於塞拉耶佛座落於山巒環繞的谷地中，長期受逆溫現象困擾，這會將冷空氣以及來自車輛與化石燃料的污染物壓在靠近地面的地方；當污染物與霧氣結合後，可能會持續數日難以散去。

根據世界銀行（World Bank）的數據，波士尼亞是歐洲懸浮微粒（PM2.5）污染最嚴重的地區之一，其中家庭取暖燃燒的固體燃料與交通，分別貢獻了約 50% 與 20% 的污染量。

波士尼亞與赫塞哥維納聯邦水文氣象研究所專家克雷奇尼奇（Enis Krecinic）表示，該地 PM2.5 濃度超標的天數每年超過 100 天。

據世界衛生組織（WHO）的數據，波士尼亞因空氣污染導致的死亡率位居世界第五。世界銀行表示，PM2.5 空氣污染每年在波士尼亞造成 3,300 人早逝，並導致超過 8% 的國內生產總值（GDP）損失。

肺部醫學專家福托（Aida Forto）表示，長期暴露於空氣污染中可能導致肺癌，且對孕婦、兒童、老人及慢性病患者尤其危險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓總統提「禿頭藥」納健保！李在明：這是攸關生存議題

京都飯店1晚600多台幣就能住？日媒驚降價幅度 民眾樂翻

宏都拉斯大選結果遲遲未出 英媒：台灣已是最大贏家