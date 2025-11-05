塞普勒斯警告：紅海安全局勢恐惡化

根據英國航運相關網站表示，塞普勒斯外交部長康博斯（Konstantinos Kombos）日前在巴林舉行的「國際戰略研究所（IISS）馬納瑪對話會議」中警告，葉門周邊水域的安全局勢正瀕臨嚴重惡化邊緣。

康博斯指出，塞普勒斯地處全球主要航運路線上，距離葉門比距離布魯塞爾更近，並擁有全球第十一大商船隊、歐盟第三大船隊，同時管理全球約二十％第三方商船船隊。

他表示，過去兩年內與塞普勒斯有關的船舶遭到攻擊達十二次，持續面臨來自葉門胡塞武裝組織的威脅。該組織善於運用低成本、高破壞力的武器系統，展現強大攻擊力，並逐漸擴大與伊朗及紅海、非洲之角地區其他勢力合作。

廣告 廣告

康博斯強調，胡塞武裝主要針對西方利益發動攻擊，卻未觸及俄羅斯及中國的利益，導致後者在商業上得以利用相對安全且低成本的紅海航線通行，而其他航商則不得不繞行好望角，增加航運成本。他警告，目前紅海對航海人員已充滿風險的局勢恐怕將進一步惡化。

以色列總理納坦雅胡也呼應此一憂慮。他指出，胡塞武裝「是極度狂熱，且具有獨立彈道飛彈製造能力的重大威脅」，並表示以色列「將採取一切必要行動」消除來自胡塞、哈瑪斯、真主黨及伊朗勢力的威脅。納坦雅胡政府一貫在採取軍事行動前，會先以政策聲明形式發出訊號，目前以色列仍在紅海部署「薩爾六型」（Sa\\\'ar-6）巡防艦。

資料顯示，隨著國際社會對胡塞威脅容忍度下降，葉門國內政治局勢也持續分裂。胡塞領導階層在遭以色列空襲造成高層傷亡後，內部疑懼升高，導致派系內鬥惡化，甚至逮捕多名在聯合國援助機構工作的葉門人，並以外部威脅為藉口號召民族團結。

另，國際公認政府（IRG）陣營內部也出現不安。前胡塞盟友薩利赫少將（Tariq Saleh）與多位南方派領導人批評政府內部的伊斯蘭主義傾向派系，使政治裂痕進一步擴大。

目前胡塞武裝組織仍控制著亞丁灣與紅海南部海域。儘管英國皇家海軍「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航母打擊群最近成功通過曼德海峽（Babel-Mandeb），但紅海航運瓶頸問題仍然存在。

歐盟的「阿斯匹德行動」（Operation Aspides）仍是目前維持該區西方航運安全的主要力量；美國海軍則僅由「阿利伯克級」（Arleigh Burkeclass）神盾驅逐艦「佛瑞斯特謝爾曼號」（USS ForrestSherman）駐守當地。