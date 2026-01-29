塞爾提克球星何時復出？Tatum「沒答案」：仍需時間評估

波士頓塞爾提克球星 Jayson Tatum。圖／翻攝自X@celtics

波士頓塞爾提克球星 Jayson Tatum目前仍未確定是否會在本季復出。Tatum 於美國時間週三晚間接受訪問時坦言，自己尚未對阿基里斯腱撕裂傷後的回歸時程做出決定，Tatum強調「想要第一次就把事情做好」，因此需要更多時間思考。

Tatum 在去年季後賽期間遭遇阿基里斯腱撕裂，休賽季至今持續進行復健。Tatum表示目前恢復狀況良好，身體強度每週都有進展，但也直言這是一項相當嚴重的傷勢，本季回歸與否必須謹慎評估。

日前 Tatum 曾在底特律於媒體面前完成一次完整訓練，近期也逐步提升訓練強度，一度引發外界揣測有望在季末階段回到球場。不過，Tatum本人仍選擇保留態度，未對復出時間給出明確答案。

目前塞爾提克戰績為 29 勝 18 敗，與尼克並列東區第二。即便缺少當家球星，球隊仍維持競爭力。

美媒指出，Tatum 正重新評估自身狀況，不排除選擇整季休養、不在本季復出。對塞爾提克而言，如何在戰績與球星長期健康之間取得平衡，仍是接下來的重要課題。



