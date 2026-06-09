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塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）前警察局長 Veselin Milic 因捲入一起黑幫謀殺案，日前遭檢方調查。儘管目前因證據不足撤銷協助犯罪的指控，但調查顯示他案發當晚曾接獲餐廳老闆電話，卻未向上級通報命案。

塞爾維亞檢察官週二表示，由於證據不足，已撤銷對貝爾格勒前警察局長 Veselin Milic 協助黑幫謀殺案的指控。然而，檢方強調仍有證據顯示，他在案發當晚接到了命案現場餐廳老闆的電話，卻涉嫌知情不報，並未履行警察職責向當局通報這起犯罪。

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這起案件源於上個月，一名疑似黑幫成員的男子 Aleksandar Nesovic 被發現陳屍在貝爾格勒西北方約 40 公里處的一個木桶中。Veselin Milic 隨後因涉嫌參與這起「加重謀殺及其他刑事犯罪」遭到逮捕，並隨即被解除警察局長職務。

先前有媒體報導指出，Veselin Milic 曾出現在一場黑手黨成員的聚會中，該聚會最終演變成命案。不過，貝爾格勒高等檢察官辦公室在聲明中指出，根據監視器畫面、通聯記錄及證人證詞，已明確證實他當時並不在現場，因此撤銷協助犯罪的指控。

儘管洗清了直接參與謀殺的嫌疑，Veselin Milic 仍因涉嫌隱匿案情面臨法律追訴。這起涉及高階警官與地下勢力掛鉤的醜聞，已在塞爾維亞國內引發高度關注，檢方將持續針對其失職行為進行後續調查。

原文出處：塞爾維亞前警長捲入黑幫謀殺案 涉嫌知情不報遭檢方調查

本文由AI協作，經編輯審核後發布