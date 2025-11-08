塞爾維亞國會通過爭議法案 為川普女婿房地產案開綠燈

塞爾維亞國會7日通過一項法律，為首都貝爾格勒(Belgrade)一項備受爭議的房地產開發案鋪平道路。該案由全球性投資公司Affinity Partners主導，其擁有者是美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)。

英國廣播公司(BBC)報導，Affinity Partners有意在前南斯拉夫軍隊總部舊址興建一座結合豪華飯店、商場和辦公室的大型設施，引發塞爾維亞民眾反對。對當地人而言，這棟在1999年北約軍事干預期間遭到轟炸的建築具有重要的意義，象徵對南斯拉夫軍隊的持續抵抗。

然而，在Affinity Partners提出價值5億美元的開發計劃後，塞爾維亞政府於去年撤銷該建築的保護地位，並同意與Affinity Partners簽訂一份長達99年的租約。

這起開發案受到塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)的支持。他今年6月接受BBC訪問時為這起開發案辯護，稱「克服1999年以來的歷史重擔很重要」。

此外他也強調，塞爾維亞準備進一步與美國建立關係，「這對我們的國家而言極為重要」。

不過，該國反對派人士則指責這項決定違憲。據政治網站Politico報導，中左翼議員特皮奇(Marinika Tepicċ)批評，政府正在犧牲國家的歷史「以取悅川普」。

在國會為這起開發案開綠燈之際，塞爾維亞正受到美國關稅與川普對俄羅斯的制裁影響。該國唯一的煉油廠「塞爾維亞石油工業公司」(NIS)，多數股權為俄羅斯所有。