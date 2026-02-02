塞爾維亞總統驚爆：美恐在48小時內空襲伊朗

美國總統川普。（圖／美聯社）





中東戰雲密布，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）於2月1日接受塞爾維亞《Pink電視台》（TV Pink）專訪時拋出震撼彈，預言美國將在未來48小時內對伊朗發動軍事打擊。

武契奇在訪談中語出驚人地表示，這場潛在的軍事行動與地緣政治關聯或許不大，真正的導火線竟是為了掩蓋美國國內近期曝光、牽連甚廣的「艾普斯坦（Jeffrey Epstein）名單」涉案文件。

武契奇：用戰爭轉移醜聞焦點

根據《Pink電視台》播出的專訪內容，武契奇神情嚴肅地分析，每當美國國內出現具高度衝擊性的醜聞時，往往會透過發動對外戰爭來轉移公眾注意力。

他將此次艾普斯坦涉案文件的曝光，類比為當年柯林頓時期的萊溫斯基醜聞，直言：「我預計未來48小時內，伊朗將遭遇軍事打擊。」他認為，這份名單對美國政壇與社會衝擊巨大，因此發動襲擊將是加速轉移焦點的手段。

川普強硬回擊：沒協議就來驗證

就在武契奇發出預警的同日，美國總統川普也對伊朗發出強硬訊號。根據《新華社》與《法新社》報導，川普於1日受訪時表示，雖然仍希望伊朗能與美國重回談判桌並達成核協議，「如果我們能達成協議，那是最好的結果」。

但他隨即話鋒一轉，警告若談判破局，世界「很快就會看到」伊朗最高領袖哈米尼的戰爭警告是否屬實，暗示美軍已做好隨時行動的準備。

哈米尼示警：敢打就爆全面戰爭

面對美方的步步進逼，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也展現不惜一戰的決心。據伊朗《塔斯尼姆通訊社》報導，哈米尼1日上午接見民眾時強調，若美國膽敢挑起戰端，將引爆一場「地區性全面戰爭（Regional Full-scale War）」。

他重申，面對任何形式的侵犯與挑釁，伊朗人民必將予以堅決回擊。隨著武契奇的「48小時倒數」預言發酵，美伊關係已緊繃至臨界點。

