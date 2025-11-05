塞爾維亞車站屋頂倒塌悲劇1周年 聯合國要求重新調查事故責任

在塞爾維亞致命的火車站屋頂崩塌事故屆滿1周年之際，聯合國譴責塞爾維亞政府，對於這起引發該國大規模抗議的悲劇缺乏問責機制。

聯合國人權事務高級專員圖克(Volker Turk)要求塞爾維亞重新調查事故責任，並表示這對於恢復公眾對政府機構的信任，以及維護法治至關重要。

圖克在一份聲明中說：「儘管成千上萬的人走上街頭，呼籲伸張正義，但至今仍未展開任何有意義的程序來查明真相，並為諾維薩德(Novi Sad)火車站造成16人死亡的悲劇尋求正義。」

「更糟糕的是，許多關於示威中發生的暴力襲擊，以及任意逮捕和平示威者和記者的指控沒有得到調查，也沒有受到懲罰。相反地，此類事件仍在不斷發生。」

2024年11月1日，諾維薩德火車站的屋頂在翻修完工的幾週後坍塌。批評人士表示，這場事故象徵塞爾維亞根深蒂固的貪腐問題，最終導致了政府垮台。

1日，超過10萬塞爾維亞人在事發的北部大城諾維薩德悼念這起事故一周年。抗議人士並呼籲重新舉行選舉。另外，在國會大廈前，一名罹難者的母親自2日起絕食抗議，上百名民眾前往慰問她。

圖克在聲明中呼籲，「對這起事故展開迅速、透明、獨立和有效的調查。」

他並呼籲，對所有任意逮捕和拘留的指控，以及執法部門在抗議活動中過度使用武力進行調查。